Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyönel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Profesyonel kelimesi tıpkı profesör gibi ''profession'' kelimesinden türetilmiştir. Fransızca kökenli bu kelime, bir konuda ya da meslekte uzmanlaşmış kişileri tanımlamak için kullanılır. Bir uğraşı meslek edinmiş kişiler de ''o işi profesyonel olarak yapıyor'' şeklinde tanımlanır. TDK'ya göre profesyonel nasıl yazılır ve telaffuz edilir? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.
Sıfat olarak kullanılan profesyonel kelimesiyle eş anlamlı sözcükler ise şunlardır: Usta, uzman, kompetan.
TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Profösyonel - Yanlış - Ö harfinin yerine E getirilmeli.
Profesyönel - Yanlış - Ö yerine O yazılmalı
Pırofesyonel - Yanlış - Türkçe sözcüklerde P ve R gibi sessiz harfler yan yana gelmez. Ancak bu kelime dilimize Fransızcadan girmiştir. Bu nedenle P ve R harflerinin arasında ''ı'' harfi yoktur.
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Profesyonel
Örnek Cümleler:
1- Bu konuda çok daha profesyonel davranmanı beklerdim. - Doğru
2- Forvet oyuncusu profösyonel futbol hayatını noktaladı. - Yanlış
3- Pırofesyonel tenisçi üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. - Yanlış