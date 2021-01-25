Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyönel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sıfat olarak kullanılan profesyonel kelimesiyle eş anlamlı sözcükler ise şunlardır: Usta, uzman, kompetan.

TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Profösyonel - Yanlış - Ö harfinin yerine E getirilmeli.

Profesyönel - Yanlış - Ö yerine O yazılmalı

Pırofesyonel - Yanlış - Türkçe sözcüklerde P ve R gibi sessiz harfler yan yana gelmez. Ancak bu kelime dilimize Fransızcadan girmiştir. Bu nedenle P ve R harflerinin arasında ''ı'' harfi yoktur.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Profesyonel

Örnek Cümleler:

1- Bu konuda çok daha profesyonel davranmanı beklerdim. - Doğru

2- Forvet oyuncusu profösyonel futbol hayatını noktaladı. - Yanlış

3- Pırofesyonel tenisçi üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. - Yanlış