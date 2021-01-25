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    HaberlerEğitim Haberleri Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyönel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 14:06 |

    Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyönel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Profesyonel kelimesi tıpkı profesör gibi ''profession'' kelimesinden türetilmiştir. Fransızca kökenli bu kelime, bir konuda ya da meslekte uzmanlaşmış kişileri tanımlamak için kullanılır. Bir uğraşı meslek edinmiş kişiler de ''o işi profesyonel olarak yapıyor'' şeklinde tanımlanır. TDK'ya göre profesyonel nasıl yazılır ve telaffuz edilir? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.

    Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyönel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Sıfat olarak kullanılan profesyonel kelimesiyle eş anlamlı sözcükler ise şunlardır: Usta, uzman, kompetan. 

     TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? 

     Profösyonel - Yanlış - Ö harfinin yerine E getirilmeli. 

     Profesyönel - Yanlış - Ö yerine O yazılmalı 

     Pırofesyonel - Yanlış - Türkçe sözcüklerde P ve R gibi sessiz harfler yan yana gelmez. Ancak bu kelime dilimize Fransızcadan girmiştir. Bu nedenle P ve R harflerinin arasında ''ı'' harfi yoktur. 

     TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Profesyonel 

     Örnek Cümleler: 

     1- Bu konuda çok daha profesyonel davranmanı beklerdim. - Doğru 

     2- Forvet oyuncusu profösyonel futbol hayatını noktaladı. - Yanlış 

     3- Pırofesyonel tenisçi üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. - Yanlış 

     

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