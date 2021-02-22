Profilaksi Nedir? Tıp Dilinde Profilaksi Ne Anlama Gelir?



Profilaksi bir çeşit terimdir. Bu terimin kullanım alanı da sağlıktır. Sağlıkçılar, ameliyat eden doktorlar ve hemşireler kullanır. Sağlık alanında kullanılan bu profilaksi yöntem ve uygulanış bakımından da biraz daha farklıdır. Bu farklılık bu yöntemin uygulanış sırasındadır.



Profilaksi Nedir?



Profilaksi bir çeşit tedavi önleme yöntemidir. Diğer yöntemlerden en büyük farklı budur. Daha hastalık ortaya çıkmadan uygulanır. Hastada belli başlı belirtiler ile ortaya çıkarsa uygulanır. Yani hastalığın ileri bir seviyeye gitmesini önler. Ayrıca fiziksel ve zihinsel durumları da kapsar.



Tıp Dilinde Profilaksi Ne Anlama Gelir?



Tıp diline uygulanan profilaksi her yıl binlerce kişinin hayatını kurtarır. Erken tedavi ve teşhis edilerek daha büyük bir sorunun ortaya çıkması anında önleniyor.