Proje Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Proje Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

"PROJE" yazılışı TDK'ya göre doğru kabul edilmiş yazılış şeklidir.



Proje Nasıl Yazılır?



Bazı kelimelerin yazılımlarında problemler yaşanabiliyor. Özellikle eksik harf olan kelimelerde yazım yanlışları yapılabiliyor. Proje kelimesi okunurken "PUROJE" olarak seslendirildiği için, bazı kişiler "PUROJE" olarak yazabiliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı "PROJE" olarak kabul edilmiştir. Proje kelimesini duyan bazı kişilerin bu kelimeyi "BUROJE" olarak yazdığı da görülmüştür. Proje nasıl yazılır sorusuna TDK, "PROJE" cevabını vermiştir.



TDK'ya Göre Proje Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Kelimelerin yazılışlarında bazı hatalar yapılıyor. TDK tüm kelimelerin doğru şekillerini tespit ederek, nasıl kullanacağı hakkında bilgi veriyor. Proje kelimesi, bazen "PURUJE" olarak yazılabiliyor. TDK tüm kelimeler hakkında doğru yazılış biçimlerini aktarıyor. TDK kelimelerini inceleyerek, tüm kelimelerin nasıl yazıldığını kolayca öğrenebilirsiniz. Bu kelime TDK'ya göre "PROJE" olarak yazılmalıdır. TDK'nın belirlemiş olduğu kelime kullanımı her alan için geçerli bir düzenlemedir.