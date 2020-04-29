Proleter Ne Demek? Tdk'da Proleterya Ve Proleterleşme Nedir?

Proleter kelimesinin TDK üzerinden bakıldığında anlamı, ‘emekçi, işçi’ şeklinde geçmektedir. Genel anlamı ile beraber emekçi sınıfı ya da işçi sınıfı olarak insanlara kategorilendiren bir ifade olarak öne çıkmaktadır.



Proleter Ne Demek?



Proleter kelimesi TDK açısından ele alındığında işçi ve emekçi sınıfını anlatmaktadır. Onların haklarını ve yaşam tarzı ile çalıştıkları sektörleri bir nevi gösterir. Türkçede pek kullanılmayan ve bilinmeyen kelimelerden biridir. Ancak Türkçe cümlelerde bazı yazılı kaynaklarda ya da metinlerde karşılaşılan bir sözcüktür.



TDK'da Proleterya ve Proleterleşme Nedir?



Proleter kelimesi ile beraber türemiş olan proleterya veya proleterleşme gibi sözcükler de öne çıkıyor.



Burada proleterya kelimesi ele alındığında, ‘alt sınıfı anlatmak için değerlendirilen bir kelime’ anlamı olduğunu söylemek mümkün. İlk zamanlar oğullarından başka malı bulunmayan insanlar için söylenen aşağılayıcı bir kelime olarak kullanılırdı. Daha sonra işçi sınıfını tanımlamak amaçlı sosyolojik bir terim olarak gelişmeye başladı.



Proleterleşme sözcüğü ise TDK üzerinden, ‘Emekçileşme,’ anlamına gelmektedir. Yani emekçi olan ve hayatını işçi sınıfında geçiren kişiler olarak da tabir etmek mümkün. Günümüzde işçi ve emekçi sınıfı için bu kelime artık pek kullanılmıyor. Özellikle modern ve gelişmiş ülkelerde proleter ya da bununla beraber türemiş kelimeler öne çıkmaz.