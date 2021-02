Ps Ne Demek? Araçlarda Ps Ne Anlama Gelir?

PS kelime yapısı bakımından iki kelime gibi gözükse de tek kelime. Kısa halinin kullanılmasının da nedeni farklı bir dil olması. Yani Ps kelimesinin orijinal hali Türkçe değil. Bu nedenle kısa hali çok daha yaygın olarak kullanılıyor. Türkçe çevirisi de çok yaygın. Fakat PS bir global araç terimi olduğundan dolayı evrensel. Yani tüm dünyada tek ve aynı bir anlamı ifade ediyor.

PS Ne Demek?

PS kelimesi aslında Almanca. Yani anlamca bir kelime söylenişi bakımında kısa hale dönüştürülmüş. Almanca kelime de Pferdestärke. Pferdestärke kısa hali ile yani PS hali ile kullanılıyor. Kısaltılmış hali yerine Türkçe çevirisinin kullanımının yaygın olduğu da epeyce biliniyor.

Araçlarda PS Ne Anlama Gelir?

Almaca Pferdestärke kelimesinin ilk bölümü yani pferd at anlamında kullanılıyor. At yani beygir anlamındaki anlamca kelime pferde. Bu bakımdan kelimenin ilk kısmı at ya da beygir demek. İkinci kısmı ise güç anlamındadır. Güç ya da kuvvet kelimesinin Almaca karşılığı stärke. İkisi yan yana gelince de ortaya çıkan kelime beygir gücü.

Araçlarda beygir gücü ya da at gücü çok önemlidir. Tanımlanmasında ise PS kelimesi kullanılabilir. Genelde araç satışı yapmak isteyen kişiler bu kelimeyi sık sık kullanır. Bu bakımdan PS kelimesi yerinde daha pek çok alternatif de yoktur. Beygir gücü en sık kullanılanlardan bir tanesidir. Yabancı araç gibi arklı bir alanda ise PS kullanımı daha yaygındır.