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    02.02.2021 - 06:15 |

    Pulim Ne Demek? Pulim Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Çok fazla bilinmeyen ve aynı zamanda merak edilen kelimeler içerisinde pulim gelir. Son dönemlerde ise merak edilen ve internetten araştırılan kelimeler içerisinde yer almaktadır. Peki, pulim ne demek? Pulim kelimesinin Türkçe anlamı nedir? İşte bu konuda merak edilenler.

    Pulim Ne Demek? Pulim Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Yunan kökenli bir kelime olması ile beraber pulim sözcüğü aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nde de değişik anlamları üzerinden kullanılır. Bu sebepten dolayı Türkçede önemli bir yer tutan ve pulim ne demek internet üzerinde son zamanlarda çok sık karşılaşılan kelimelerden biridir.

    Pulim Ne Demek?

    Genel olarak Yunanca kökenli olarak pulim kelimesinin anlamı, ‘Kuş,’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nde ise bu kelime, ‘Sevgi,’ anlamına gelmekte ve insanlar birbirine hitap etmektedir. Yaygın olarak bu kelimeler çok fazla kullanılan anlamlarıdır.

    Pulim Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Karadeniz bölgesi ile beraber Pulim kelimesi aynı zamanda Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde de değişik amaçlarla kullanılır. Her ne kadar kelimenin kökeni kuş anlama üzerinden ele alınsa bile, Türkçede sevgi üzerinden değerlendirilir. Tabii bunun dışında daha birçok farklı anlama geldiğini söylemek mümkün.

    - Çocuk, yavru
    - Kuş yavrusu
    - Kümes hayvanlarının yavrusu
    - Büyümemiş veya küçük kalmış
    - Küçük ve sevimli
    - Civciv

    Bu şekilde farklı anlamları üzerinden yine amaca göre değişik yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanlar birçok değişik yazılı metinde de karşı karşıya geldiği vakit, bu anlamlarından herhangi birini taşıdığını düşünmek mümkün.

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