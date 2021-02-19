Punk Ne Demek? İngilizce Olan Punk Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Punk bir akım olmaktan çıkıp artık günümüz dünyasında bir kültür haline gelmiştir. Hatta bazı akım destekçileri işi daha da ileriye götürerek bunu bir ideoloji olarak kabul etmiştir. Bu nedenle bu punk akımını günlük hayatına en iyi şekilde enjekte etmişlerdir.

Punk Ne Demek?

Punk içerisinde anarşizm, otorite karşıtlığı ve bireycilik ilkelerini içerir. Bu bakımdan punk kelimesini tanımlamak için özgürlük ortamı sağlama ideolojisidir de denilebilir.

İngilizce Olan Punk Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Punk Türkçeye bire bir çeviri bakımından değersiz olarak çevrilebilir. Fakat anlamı tabi ki de bundan çok daha derin ve fazladır. Bir ideolojik durum ve akım olan punk geniş kesimler tarafından geçmişte kabul görmüştür.