Pyhton Nedir, Ne İşe Yarar? Pyhton Nasıl Öğrenilir Ve Neler Yapılabilir?

Yazılım dilleri arasında yeni başlayanlar için tercih edilen ve kullanım kolaylığı ile oldukça fayda sağlayabilecek bir yazılım dilidir.



Python Nedir?



Python, kullanım kolaylığı sağlayan ve geniş kütüphanelere sahip bir yazılım ve kodlama dilidir. Genel bakış içinde python nedir sorusu için yazılıma başlayanlar ve ortaya bir ürün çıkarmak isteyenler için açık kaynak olarak kullanılan dildir.



Genel kullanım alanları içinde yüklü verilerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Piyasa üzerinde en çok kullanıldığı alan bu olsa da farklı birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle geniş kütüphanelerinden olan Django ve Pygame ile birlikte Web yazılımında ve oyun motoru olarak kullanılmaktadır.



Python Ne İşe Yarar?



Python kullanım alanları yönüyle çoğu alanda kullanılmaya uygun olan bir programlama dilidir. Ancak yapılan işler üzerinde en uygun programlama dili kullanılmalıdır. Bunun başlıca sebebi ise daha verimli ürünlerin ortaya konulmasıdır.

Python, veri analizi uygulamaları yaparak büyük dataların işlenmesinde kullanılmaktadır. Bu alanda kolay bir alt yapı sağlamaktadır. Bununla birlikte programlama dili için kütüphaneleri çok önemlidir. Python, bu konuda açık kaynaklı olması ile birlikte geniş kütüphanelere sahiptir.



Python Nasıl Öğrenilir?



Python programlama dilini öğrenmek için öncelikli olarak temel işleyişe hakim olmak gerekmektedir. Belli görevlerin sağlanması, listelerin oluşması ve doğru algoritmaların oluşması için bilinmesi gerekenler vardır. Python bu alanda kolaylık sağlamaktadır ancak programlama dili için en önemlisi algoritmadır.



Python öğrenmek için açık kaynaklı kitaplar ve eğitim setleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Youtube, Udemy gibi birçok platform içinde eğitimler, yeni başlayanlar için bulunmaktadır.



Python İle Neler Yapılabilir?



Python programlama dili ile Web tasarımı, mobil oyunlar, veri analizi, makine öğrenmesi, küçük programalar, matematik ile ilgili uygulamalar yapılabilmektedir. Bu uygulamaların yapımlarında Python kolay bir başlangıca sahiptir. Programlama dilinin anlaması ve alt yapısında belli işlemlerin tanımlanması kolaylık sağlayacaktır.



Dünya üzerinde oldukça fazla olarak kullanılmakta olan Python her gün gelişmektedir. Açık kaynak olması ve ücretsiz bir yapıya sahip olmasıyla birlikte kullanıcı sayısı fazladır. Ayrıca kullanıcılar için forumlar bulunmaktadır. Bu forumlar içinde sorular bulunabilir ve egzersizler denenebilir. Bu şekilde öğrenme aşamasında ve geliştirme aşamasında kaynak için sıkıntısı çekilmez.