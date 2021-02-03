Ram Nedir, Ne İşe Yarar? Bilgisayarda, Telefonda Ram'in Fazla Olması Neyi Sağlar?

Türkçe adıyla RAM, Rastgele Erişimli Hafıza anlamına gelmektedir. Mikroişlemcili sistemlerde kullanılan RAM, cihazların beyni olarak nitelendirilir.



RAM Nedir?



Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazların en kritik parçalarından biri olan RAM, dosyaların hızlı bir şekilde yazılıp okunmasına izin veren bir birimdir. Örneğin, herhangi bir ofis programında yapmakta olduğunuz işlem RAM'de depolanır. RAM'in hızı, yapılan düzenlemeleri eş zamanlı görmenizi sağlamaktadır. Fakat sabit disk gibi depolama birimlerinin yanı sıra RAM'deki veriler kalıcı değildir. Yalnızca gerektiği zaman, gerekli görülen veriler RAM üzerine yazılır. Gerekli görülmediğinde ise silinir. RAM bu işlemi kendisi yapmaktadır.



RAM Çeşitleri Nelerdir?



RAM'in iki ana çeşidi vardır. Bunlardan biri Statik RAM (SRAM), diğeri ise Dinamik RAM (DRAM)'dir.



Statik RAM (SRAM): Statik RAM'de veri depolama söz konusu olduğunda satır ve sütunlardan oluşan bellek hücreleri kullanılır. Devamlı yenileme gerektirmeyen statik RAM, elektriğin bir yöne doğru akmasına izin veren ya da iki transistörlerden aktif olan birine bağlı olan pretzel kullanılmaktadır. DRAM ile karşılaştırıldığında, beş kat daha hızlıdır. Ayrıca iki kat pahalı ve iki kez daha büyüktür.



Dinamik RAM (DRAM): Dinamik RAM çeşidi, bilgisayar belleğinin en genel çeşididir. Chipleri kullanan bir bellek modülü, ana belleğinin özünü oluşturur. Bellek hücrelerindeki verileri tutabilmek için sürekli olarak kendini yeniler.



RAM Belleği Nasıl Öğrenilir?



Bilgisayarlar söz konusu olduğunda RAM belleğin miktarını öğrenmek için ilk olarak, "Bilgisayar" simgesine sağ tıklayıp oradan "Özellikler" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Karşınıza bilgisayarınızın özelliklerini gösteren bir ekran açılacaktır. Buradan "Sistem" bölümde yer alan "Cihaz Özellikleri" seçeneğinden "Takılı bellek" satırını bulduğunuzda RAM bellek miktarını öğrenebilirsiniz.



RAM Bellek Yükseltmenin Faydaları Nelerdir?



Bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlarda işlevsellik ve hız ön plana çıkmaktadır. Bunu sağlayan ise RAM belleklerdir. Cihazlarınızda fiziksel ve sanal depolama alanını arttırmak yapabildiğiniz görev seçeneklerini arttırabilir. Örneğin; oyunları daha kaliteli bir şekilde oynayabilir, photoshop gibi programları çok daha rahat, takılmadan kullanabilir ya da cihazınızla daha hızlı işlem yapabilirsiniz.



RAM yükseltme işlemlerinde ise yazma hızı yani veriyi kaydedip çalıştırma hızı dediğimiz GHz miktarıdır. RAM yükseltme işlemlerinde bu orana dikkat etmeniz gerekmektedir.