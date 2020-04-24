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    24.04.2020 - 21:38 |

    Rasyonel Ne Demek? TDK'ya Göre Rasyonellik Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Rasyonel kelimesi, dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, kullanım alanı bakımından oldukça tercih edilmekte olan rasyonel kelimesinin anlamını öğrenebilir, ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rasyonel nedir, sizler için detaylarıyla derledik.

    Rasyonel Ne Demek? TDK'ya Göre Rasyonellik Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Rasyonel, Fransızcadan (rationel) dilimize geçmiş olan, aynı zamanda Latincede de aynı anlamı taşıyan “rationalis” sözcüğünden değişerek günümüze kadar gelmiştir. Türkçe anlamı 'akla uygun, akılcı” anlamındadır.

    Rasyonel Nedir?

    Türkçede akıl kurallarına dayanan, ölçülü, hesaplı anlamlarına gelmekte olan rasyonel, dilbilgisi olarak baktığımızda sıfat olarak kullanılmaktadır. Zıt anlamlısı irrasyonel olan bu kelimenin açık anlamı; 'uslamlama, akıl yoluyla elde edilmiş' anlamına gelir.

    TDK'ya Göre Rasyonel Nedir?

    TDK'ya göre rasyonellik, aklın kurallarına uygun olan, anlaşılmaya uygun durumda olan, tutarlı, mantık çerçevelerine uygun anlamı taşır.

    Örnek bir cümle olarak; 'Ne kadar rasyonel bir resim çalışması!'

    Rasyonellik kelimesi, felsefi bir terim olmakla beraber, 'yaşamın temeli akılcılıktır' esasına dayanır. Duyusal deneyimlere önem vermez veya ikinci plana alır. Tümdengelim düşüncesini benimser. Aydınlanma çağının tam merkezinde, rasyonellik yani 'herşeyin akıl yordamıyla yoğurulması' fikri esastır.

     

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