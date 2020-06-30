Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı - Toplama, Çarpma, Bölme Ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Rasyonel sayılar günümüzde en önemli sınavlardan birisi olan TYT ve AYT’de oldukça fazla sorulmaktadır. Özellikle bu sınavlarda hemen hemen her konu içerisinde hem 4 işlem hem de rasyonel sayılar yer almaktadır.



Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı



Rasyonel sayılar için en doğru anlatım şekli a bir tam sayı olmak kaydıyla b’nin 0 dan farklı bir tam sayı olmasından dolayı a/b yani a bölü b şeklinde yazılabilen tüm sayılardır. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse 3 ve 8 olabilir. Çünkü 3 bir tam sayıdır ve 8'de 0'dan büyük bir tam sayıdır. 3/8 şeklinde de yazılabilirler. Fakat 6/0 bir rasyonel sayı değildir. Çünkü b olarak adlandırılan kısım 0'dan büyük olmak zorundadır. -3/2 sayısı da bir rasyonel sayıdır. Ama negatif bir rasyonel sayıdır.



Rasyonel sayılarda en fazla soru genellikle 4 işlemle ilgili gelmektedir. Bu nedenle rasyonel sayılar için mutlaka 4 işlem kurallarını bilmek gerekir.



Rasyonel Sayılarda Toplama, Çarpma, Bölme Ve Çıkarma İşlemleri Nasıl Yapılır?



Rasyonel sayılarda 4 işlemi yapmak için 4 işlemle ilgili tüm kuralları bilmek gerekir. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir;



1- Toplama ve çıkarma işleminde rasyonel sayılarla ilgili bir işlem yapılacaksa öncelikle paydalara bakmak gerekir. Eğer sayıların paydaları eşit değilse işleme başlarken öncelikle paydaları eşitlemelisiniz.



2- Rasyonel sayılarda eğer çarpma işlemi yapılacaksa da paylar birbiriyle çarpılırken paydalar da birbiriyle çarpılmalıdır. Yani çarpma işleminde payı ve paydayı birbiri ile karıştırmamak gerekir. Bu nedenle, Paylar ayrı, paydalar da ayrı şekilde çarpma işlemi yapılır.



3- Rasyonel sayılarda bölme işlemi genellikle en çok karıştırılan konulardan birisidir. Fakat rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken tek bir noktaya dikkat ederek bu tür soruları kolaylıkla yapabilirsiniz. Bölme işlemi yapılırken, ilk rasyonel sayı olduğu gibi durur ikinci rasyonel sayı ters çevrilir. Yani bu ters çevrilme durumunda pay kısmı paydaya yazılır. Daha sonra ise rasyonel sayılar birbiri ile çarpılır. Bölme işleminin sonunda da bir çarpma işlemi yapılmalıdır.



4 işlem kurallarına dikkat ederek, tüm rasyonel sayılar arasında 4 işlem yapılabilir. Bu işlemleri yaparken öncelikle sayıların negatif mi yoksa pozitif mi olduğuna da bakılmalıdır.