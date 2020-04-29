Realist Ne Demek? Tdk'da Realist Olmak Ve Realistlik Anlamı Nedir?

Realist kelimesinin Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer alan anlamı bulunmaktadır. Realist kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızcadan dilimize geçen pek çok kelime vardır. Realist kelimesi de o kelimelerden biridir. Realist kelimesinin anlamını bilmek imla kuralları açısından da önemlidir.



Realist Ne Demek?



Realist ne demek sorusunun cevabı gerçekçidir. Günlük hayatta gerçekçi kelimesinin yerine realist kelimesi kullanılabiliyor. Realist kelimesinin yerine gerçekçi kelimesi de kullanılabilir. Herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir.



TDK'da Realist Olmak ve Realistlik Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre realist olmak demek gerçekçi olmak demektir. Realist olmak kelimesine örnek cümle de Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunuyor.



İşte realist olmak kelimesine örnek cümle;

"Her türlüsünde de faydalarını ve mahzurlarını görecek kadar realist olalım."



Türk Dil Kurumu sözlüğünde realistlik kelimesinin anlamına dair bilgi yer almaktadır. TDK sözlüğüne göre realistlik demek gerçekçilik anlamını taşımaktadır. Realistlik kelimesine dair örnek cümle de şu şekildedir;



" Kendilerine bu konu dahil her konuda realistlik düşünceye sahip olmaları gerektiği önerildi. "