Refleksif Ne Demek? (Tdk) Refleksif Düşünce, Refleksif Davranış Ve Refleksif Olmak Nedir?

Refleksif, felsefi bir terimdir. Sorgulayıcı felsefeye dayanır. Felsefeyle ilgilenen kişilerin mutlaka incelemesi gereken bir terimdir. Sorgulama da zaten felsefenin temelini oluşturur.

Refleksif Ne Demek? (TDK)

Refleksif terimi felsefeye dayanır. Kelime, sorgulama üzerine bir düşünce tarzını açıklar. Refleksif kelime anlamı olarak bilgiyi sorgulayan insan zihninin kendine dönmesidir. Yani bilginin tekrar tekrar düşünülmesidir. Tek kelime olarak TDK anlamı ise düşünselliktir.

Refleksif Düşünce, Refleksif Davranış ve Refleksif Olmak Ne Demek?

Refleksif düşünce, neden sonuç ilişkisi arasında sürekli döngü yaşanmasıdır. Refleksif davranış ise istemsiz şekilde bir davranışın tekrarlanmasıdır. Refleksif olmak, kişinin bir şeye cevap aramak için bilgiyi kendi içinde aramasıdır. Bilgiyi kendi içinde sorgulayarak cevap bulmasıdır. Zihinde var olan bilginin düşünülmesi olarak da açıklanır.