Repertuar Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Repertuvar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Dilimize Fransızcadan girmiş olan repertuar kelimesi ''bütün eserler'', ''müzik listesi'' ve ''ezberdeki şarkılar'' demektir. Sıklıkla yanlış yazılan bu kelimenin orijinal hali ''Repertoire''dir. Repertuar TDK ve diğer kaynaklara göre nasıl yazılır? Merak eden okurlar için kelimenin doğru ve yanlış yazılışını örnek cümlelerle derledik.
Repertuvar kelimesi tıpkı Konservatuar ve Laboratuvar kelimesi gibi Fransızca kökenlidir. 18. yüzyılda dilimize girmiş olan bu kelime günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.
TDK'ya Göre Repertuvar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Repertuvar
Repertuar - Yanlış
Türkçede bazı kelimeler söylendiği gibi yazılır. Bu da birçok kelimenin hem hatalı yazılmasına hem de telaffuz edilmesine neden olur. Repertuvar kelimesini söylerken arada ''v'' harfi yutulduğu için bu kelime Repertuar şeklinde yazılıyor.
Repartuar - Yanlış
Repartuvar - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Genç sanatçı heyecandan repertuvarındaki birkaç şarkıyı unuttu. (Doğru)
2- Acaba bu şarkı repertuarınızda var mı? (Yanlış)
3- Bu akşam repartuvarımda sürpriz şarkılar da var. (Yanlış)
4- Dinleyicilerin isteği üzerine repartuvarıma yeni şarkılar ekledim. (Yanlış)