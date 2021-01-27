Repertuar Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Repertuvar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Repertuvar kelimesi tıpkı Konservatuar ve Laboratuvar kelimesi gibi Fransızca kökenlidir. 18. yüzyılda dilimize girmiş olan bu kelime günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.



TDK'ya Göre Repertuvar Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Repertuvar



Repertuar - Yanlış



Türkçede bazı kelimeler söylendiği gibi yazılır. Bu da birçok kelimenin hem hatalı yazılmasına hem de telaffuz edilmesine neden olur. Repertuvar kelimesini söylerken arada ''v'' harfi yutulduğu için bu kelime Repertuar şeklinde yazılıyor.



Repartuar - Yanlış

Repartuvar - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Genç sanatçı heyecandan repertuvarındaki birkaç şarkıyı unuttu. (Doğru)

2- Acaba bu şarkı repertuarınızda var mı? (Yanlış)

3- Bu akşam repartuvarımda sürpriz şarkılar da var. (Yanlış)

4- Dinleyicilerin isteği üzerine repartuvarıma yeni şarkılar ekledim. (Yanlış)