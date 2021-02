Replikasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Kısaca Biyolojide Dna Replikasyonu Ne Demektir?

Bir genin geçmişten günümüze kadar gelmesi replikasyon işlemi sayesinde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle anne ve babadan alınan genin devamlılığı açısından son derece önemli olmaktadır.



Replikasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir?



Genel olarak kelime anlamında bakıldığı zaman replikasyoun kelime anlamı kopyalama anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle pek çok şeyin kopyası ve replikasyonun yapılması son derce uygun olmaktadır. Örnek vermek gerekir ise bir maddenin kopyası yani replikasyonunun yapılması gerektiği düşünüldün. Bu maddenin tek tek her atomundan her ayrıntısında kadar her şeyi bire bir aynı madde olacak şekilde kopya edilirse replikasyon işlemi gerçekleşir.



Pek çok bireyin düşüncesinin aksine replikasyon işleminin birebir aynı solması kesinlikle zorundadır fakat ayni kalite de olması zorunlu değildir. Aynı şeklide bireylerin vücudundan oluşan her tülü DNA çoğalması sırasında replikasyon işlemi gerçekleşmektir. Bu işlemler ile bireylerin genlerinde veya gen dizlimindi hiçbir farklılık olmadan devam etmesi sağlanmaktadır.



Kısaca Biyolojide DNA Replikasyonu Ne Demektir?



Biyolojide olan replikasyon olayı oldukça önemli ve pek çok birey tarafından merak edilen bir olgu olmaktadır. Son yıllarda pek çok kişi tarafında merak edilen replikasyon olayı aslında bizzat kopyalama işlemi ile aynı olmaktadır. Genellikle bir maddenin moda uygun şekilde kopyalanması sayesinde bu işlem gerçekleşmektedir. Örneğin her hücre bölünmesi sırasında replikasyon işlemi ile karşılaşılması mümkün olmaktadır. Çünkü her yeni hücrenin aynı kalitede ve aynı gen yapısına sahip olması şarttır.