Resesyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Resesyon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan resesyon Türk Dil Kurumu'na göre, ‘durgunluk’ anlamı taşımaktadır. Özellikle devlet ekonomileri için kullanılan bir sistem olarak öne çıkıyor. Reel gayri safi yurtiçi hasılat noktasında, iki ya da daha fazla çeyrek yılı için üst üste negatif büyüme gösterilmesi resesyon olarak bilinir.



Resesyon Ne Demek?



Devlet ekonomileri için durgunluk olarak resesyon kelimesi kullanılmaktadır. Bu durgunluk belirli bir dönemi ve periyodu kapsar. Özellikle ekonomi inişe geçtiği süreç için belirtilmiş bir kelimedir. Çok uzun bir resesyon eğer yaşanır ise ekonomik çöküş olarak dile getirilir. Tarihin farklı dönemlerinde pek çok ülkenin yaşadığı ciddi sıkıntılar arasında yer alır.



TDK'ya Göre Resesyon Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK açısından ele alındığında resesyon kelimesinin karşılığı olarak ‘durgunluk’ öne çıkıyor. Bu durgunluk devletlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşı söylenir. Özellikle belirli bir periyodu kapsayan dönem içerisinde küçülme yaşanması olarak adlandırılır. 1930'lu yıllarda Amerika'nın yaşadığı bir dönem ile beraber Avrupa da farklı zamanlarda resesyon yaşamıştır.



Kısaca anlatmak gerekirse ülkelerin ekonomik açıdan yaşadığı durgunluk olarak resesyon kelimesini dile getirmek mümkün. Fransızca kökenli olarak Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilen bir kelimedir. Özellikle son dönemlerde basında veya yazılı kaynaklarda çok fazla karşılaşılıyor.