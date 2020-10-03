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    03.10.2020 - 23:06 |

    Resmi Dili Fransızca Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

    Fransızca, Almanca ve İngilizce ile birlikte dünyada en yaygın konuşulan dillerden biridir. Hint- Avrupa dil ailesine mensup olan Fransızcanın resmi dil olarak kabul edildiği 29 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin birçoğu Afrika kıtasında yer almaktadır. Resmi dili Fransızca olan ülkeler ve şehirler hangileridir? Sizin için araştırdık.

    Resmi Dili Fransızca Olan Ülkeler Ve Şehirler Hangileridir?

    Resmi dili Fransızca olan diğer bağımsız ülkeler ise Okyanusya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasındadır. Bununla birlikte bazı bağımlı bölgelerin de resmi dili Fransızcadır. Bu bölgelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Wallis ve Futuna - Yeni Kaledonya - Saint Martin - Saint Pierre ve Miquelon.

    Resmi Dili Fransızca Olan Ülkeler Hangileridir?

    1- Resmi Dili Fransızca Olan Avrupa Ülkeleri

    1.A- İsviçre:

    İsviçre'de Fransızca dışında, üç tane daha resmi dil vardır: Bunlar, Almanca, Romansça ve İtalyancadır. Yönetim şekli Federasyon Cumhuriyet olan İsviçre, dört bölgeden oluşur. Her bölgenin resmi dili farklıdır. Fransızca, Batı İsviçre bölgesinin resmi dilidir.

    1.B - Belçika:

    Belçika da birden fazla resmi dili olan Avrupa ülkelerinde biridir. Felemenkçe olarak da bilinen Hollandacanın resmi dil olduğu bölgenin adı Flaman Bölgesidir. Valon Bölgesinin resmi dilleri ise Fransızca ve Almancadır.

    1.C. - Monaco:

    Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Monaco'nun tek resmi dili Fransızca'dır.

    1.D. - Lüksemburg:

    Lüksemburgca ülkenin hem resmi hem de ulusal dilidir. Fransızca da Almanca ile birlikte ülkenin resmi dilleri arasında yer alır. Lüksemburg'da resmi yazışmalar Fransızca yapılırken eğitim üç dille yapılmaktadır.

    2- Resmi Dili Fransızca Olan Afrika Ülkeleri

    Afrika kıtasında yer alan 22 ülkenin resmi dili Fransızcadır. Bunun en büyük nedeni tarih boyunca birçok Afrika ülkesinin Fransa'nın sömürgesi olmasıdır.

    Cibuti
    Benin
    Seyşeller
    Gine
    Çad Mali
    Kongo Cumhuriyeti
    Komorlar
    Gabon
    Orta Afrika Cumhuriyeti
    Togo
    Burkina Faso
    Burundi
    Ruanda
    Nijer
    Kamerun
    Madagaskar
    Kongo DC
    Fildişi Sahili
    Ekvator Ginesi

    3- Resmi Dili Fransızca Olan Kuzey Amerika Ülkeleri

    1.A. - Kanada:

    Kanada'nın Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki resmi dili vardır. Quebec eyaletinde yer alan Montreal, dünya genelinde en fazla Fransızca konuşulan ikinci kenttir.

    1.B. - Haiti:

    Ülkenin resmi dilleri Fransızca ve Haiti Kreyolu'dur.

    Not: Vanuatu, Fransızcanın resmi dil olarak konuşulduğu tek Okyanusya ülkesidir.

    Resmi Dili Fransızca Olan Şehirler Hangileridir?

    Cenevre - Zürih - Bern - Basel - Cenevre - (Batı İsviçre)

    Liege - Namur - Dinant - Arlon - Marche En Famenne -(Belçika - Valon Bölgesi)

    Monaco Ville - La Condamine ve Beausoleil - (Monaco)

    Strassen - Mondorf Les Bains - Clervaux - (Lüksemburg)

    Baie Saint Paul - Acton Vale - Cookshire Eaton - Kingseyy Falls - La Pocietere - Mercier - Moint Saint Hilaire - Saintte Anne De - Valcourt - (Kanada)

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