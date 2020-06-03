03.06.2020 - 07:00 | | ANKARA AA
Resmi kreşler 19 Haziran’a kadar açık
MEB, salgın sürecinde normalleşmeye geçişle birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumlarının ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de uygun görmesi halinde 19 Haziran’a kadar hizmet sunabileceğini bildirdi.
Açılacak okul öncesi kurumlarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile belirlenen diğer kurallara titizlikle uyulacak.
Bakanlık, her ilçe veya mahallede özel okul veya kreş olmadığından bu kararla velilere kolaylık sağlanmasının hedeflendiği kaydetti.