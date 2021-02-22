Retarder Nedir, Nasıl Çalışır? Araçlardaki Retarder Sistemi Ne İşe Yarar?

Otobüs yolculuklarında çoğunlukla yokuş aşağı hareket halindeyken tiz bir ses duyulur. Bu ses oldukça tiz bir sestir. Bu tiz ses retarder sisteminden gelmektedir. Retarder sisteminden gelen bu ses bazen çok yüksek olabilirken bazen çok daha düşük olabilmektedir. Retarder kelime anlamı ile hız kesici demektir.



Retarder Nedir, Nasıl Çalışır?



Retarder kelime anlamı olarak yavaşlatıcı demektir. Bu kelime ilaç, kimyasal, inşaat gibi pek çok sektörde de kullanılmaktadır. Otobüs gibi büyük araçlarda kullanılan retarder sistemi ise yavaşlatıcı anlamı ile kullanılmaktadır.



Retarder sistemi avantajları şu şekildedir;

● İkincil frenler olması sebebi ile ikincil frenlerin ömrünün uzamasını sağlamaktadır.

● Retarder sistemi sayesinde konfor bozulmadan yumuşak bir şekilde fren yapmak mümkün olmaktadır.

● Özellikle yokuş aşağı giderken çok büyük bir avantajı vardır. Bunun yanında oldukça da güvenlidir.

● Yokuş aşağı giderken hızlanma olması durumunda birincil frenlere gerek kalmadan bu durum kontrol altına alınabilmektedir.

● Fren balatası aşınmaları daha az olmaktadır. Böylece çevre çok daha az bir şekilde kirlenir.

Araçlardaki Retarder Sistemi Ne İşe Yarar?



Özellikle otobüs ve kamyon gibi araçlarda bu sistemler bulunur. Bu sistem ikincil bir fren sistemi olarak bilinmektedir. Tekerlek sürtünme prensibi ile çalışmakta olan diskler ve kampana fren sistemlerine destekleyici bir eleman olarak kullanılmaktadır. Özellikle yüksek ağırlıklı araçlarda bu sistem oldukça önemlidir.



Retarder sistemi aslında sistemin durmasını değil yavaşlamasını sağlamaktadır. Yani fren sistemine çok fazla yük binmesini önlemektedir. Birincil ve ikincil fren sistemleri birbirinden bağımsız olarak çalışır. Retarder sistemini kullanmak için fren sisteminin kullanılmasına gerek yoktur.