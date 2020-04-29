Revizyon Ne Demek? Tdk'da Revizyonculuk Ve Revizyonist Anlamı Nedir?

Kökeni Fransızca olan revizyon kelimesi insanların diline yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre revizyon kelimesinin anlamı; yeniden gözden geçirip düzeltme şeklindedir. Proje sunumları, raporlar, fizibilite raporları gibi pek çok işin revizyona uğraması söz konusudur.



Revizyon Ne Demektir?



Revizyon, ortaya çıkarılan çalışmanın incelendikten sonra yeniden gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir. Çalışma üzerinde yenilemeler veya düzeltmeler yapılması işidir. Uzun süreli işlerin yeni uygulamalara uyarlanması ve yeni koşullara uygun hale getirilmesi anlamı da taşımaktadır. Bir uygulama ile ilgili güncel verilerin çıkmasının ardından revizyon istenmektedir. Bunun amacı daha doğru bilginin sunulması ve eskiye bağımlı kalınmaması gerektiğidir. Belli bir plan doğrultusunda ilerleyen işin yönünü şaşırmaması için revizyona ihtiyaç duyulmaktadır.



TDK’da Revizyonculuk ve Revizyonist Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre revizyonculuk kelimesinin anlamı; bir öğretinin, bir anayasanın, bir antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için savaşan kimse veya yeniden gözden geçirmeyi gerektiren görüş, revizyonizm şeklindedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre revizyonist kelimesinin anlamı; revizyoncu, revizyon işlemini gerçekleştiren kişi şeklinde verilmiştir.