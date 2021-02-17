Revna İsminin Anlamı Nedir? Revna Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Revna kökeni Almanca olan ve kız çocukları için kullanılan isimlerden biridir. Özgün yapısı, güzel bir okunuş sunması ve anlamı ile beraber oldukça tercih edilmeye başlandı. Özellikle kız çocuklar için harika bir anlam taşıdığını dile getirmek mümkün.



Revna Ne Demek?



Revna değişik anlamları üzerinden sevilen ve oldukça hoş bir karşılık sunan adlar içerisinde gelmektedir.



- Gün ışığında parlayan

- Göz alan, göz alıcı bir güzellikte olan

- Saadete erme



Bir kız çocuğunun ne kadar özel ve ayrıcalıklı olduğunu anlatan en güzel anlamlara sahip isimlerden biridir. Sadece anlamı değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de oldukça etkili bir karşılık veriyor. Genelde özgün olduğu için tek başına kullanılsa bile, başka isimlerle de uyumlu şekilde değerlendirilebilir.



Reina İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Almanca olması ile beraber son zamanlarda sevilen bir isim olarak Revna öne çıkmış durumda. Bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği yine merak edilen konulardan biridir. Revna ismi Kur'an'da Kerim'de yer almaz. Türkçede her geçen gün sevilen ve tercih edilen bir isim olarak öne çıkan revna, listede yer alacak ve tercih edilecek güzel isimler içerisinde gelmektedir.