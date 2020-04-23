Riyakar Ne Demek? Tdk'ya Göre Riyakarlık (Riyakar Olmak) Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapçadan dilimize yerleşmiş olan riyakar kelimesi, sözlük anlamı bakımından incelendiğinde, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük anlamlarını taşımaktadır.



Riyakar Ne Demek?



Riyakar kelimesinin anlamı; toplumun, insanlığın etiğine, dinine aykırı yapılmakta olan davranışlardır. Riyakar kelimesi, bir sıfat olmakla beraber, TDK'ya göre ikiyüzlülük anlamına da gelmektedir ve kaçınılması gereken bir davranıştır. Ayrıca insanları yanıltmak veya aldatmak amacı ile, kendi çıkarları dahilinde yalan söylemekten kaçınmayan kişi, anlamına da gelmektedir.



TDK'ya Göre Riyakar Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK'ya göre riyakar kelimesi, kişileri kandırmak için yalana başvuran, sahte sözler ve vaatler vermekten kaçınmayan, bir dediği diğerini tutmayan, gösterişten ibaret, olarak açıklanmıştır. Özü ve sözü farklı olan, içinden farklı düşünüp, dışına farklı yansıtan kişi olarak da açıklanmaktadır. Riyakar kelimesine bir örnek olarak; başkalarına gösteriş yapma amacıyla, kendinde var olmayan bir şeyi varmış olarak gösterme durumu, olarak açıklanabilir.