Rojda İsminin Anlamı Nedir? Rojda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Rojda kökeni Kürtçe olan ve aynı zamanda Türkçede oldukça yaygın kullanılan güzel kız isimleri içerisinde yer alıyor. Eğer kız çocuğumuz adına bir isim arıyorsanız değerlendirebileceğiniz özel adlar arasında yer almaktadır. Ayrıca tek başına kullanılması ile beraber başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Rojda Ne Demek?



Güzel ve umut verici anlamları ile beraber Rojda ismi en sevilen ve son dönemlerde yaygın araştırılan isimler içerisinde gelmektedir.



- Gün doğumu

- Güneşin doğduğu an

- Yeni bir gün



Böylesi güzel ve hoş anlamları ile beraber ön plana çıkan ve değerlendirilecek en özel isimlerden biridir. Başka bir etkisi bulunan ve karakteristik bir yapıya sahip olan Rojda isminin anlamı, son dönemlerde internet üzerinden de araştırılan isimler içerisinde gelmektedir.



Rojda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocuklarına Rojda ismini vermeyen birçok anne ve baba Kur'an'da geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Rojda ismi Kur'an'da geçmemektedir. Özellikle hem okunuşu özelden hem de pozitif ve hoş manası ile beraber, bir kız çocuğu için değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde yer alıyor. Alternatif olarak listeye ekleyebileceğiniz adlar arasında bulunmaktadır.