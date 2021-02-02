Roman Nedir? Kısaca Roman Örnekleri Nelerdir?

Roman, kahramanlık barındırmayan ve günlük konuşma dili ile halktan kimselerin bulunduğu yazılardan oluşmaktadır.

Roman Nedir?

Tarihteki ilk roman örneği, Japon edebiyatının baş yapıtları arasında yer almakta olan Genji’nin hikayesi olarak bilinmektedir. Romanların gelişiminde ve işlenişinde en etkili olanlar ise halkın içinde olan ve gelişen bireylerin işlenmesidir.

Edebiyat dünyası içinde dönemi en çok yansıtan ve gerçeğin bozulmaması yönünden en açık olan edebiyat türüdür. Edebiyatın içinde roman nedir sorusuna en açık yanıt ise ayrıntılı bir şekilde bir bireyin öykülenmesi durumudur.

Romanlara konu olmakta olan konular genellikle halkın çoğunluğu içinde olan ve tarihin içinde olaylarında barındığı alanlardır. Roman örnekleri içinde tarihte görülen önemli olayların etkileri gözlemlenmektedir. Bunun en büyük faydası ise tarihte incelemelerin yapılması ve daha net gözlemlere fayda sağlamasıdır.

Mantık ve kahramanlık barındırmama özelliği ile birlikte sanatın içindeki gerçeklik boyutlarını arttırmış bir anlatı şeklidir. Bu haliyle birlikte daha anlaşılabilir ve daha kahramanların iç dünyalarını incelemek üzerine oluşmaktadır.

Roman, düzyazı ile yazılabildiği gibi nazımla da yazılabilmektedir. Birçok roman örneği içinde bu görülebilmektedir. Hem halk içinden hikayelerin öykülenmesi ile hem de günlük konuşma dili ile yazılması, okuyucu kitlelerini arttırmıştır.

Kısaca Roman Örnekleri Nelerdir?

Roman örnekleri, toplumların gelişimlerine ışık olmuş ve bunun gözlemlenmesine imkan sağlamıştır. İnsanın hem tarihsel boyuttaki gelişimi hem de toplumsal gerçeklerinin gözlemlenmesinde büyük etkilere sahiptir.

Tarih içinde ilk roman örneklerini Dante ve Miguel de Cervantes yazmıştır. Bunu takip eden yazar ise François Rabelais olmuştur. Romandaki örneklerle birlikte politik olayların incelenmesi ve dönem içinde toplumun gelişimi gözlemlenmektedir.

Romanlar, farklı tür ve konularda yazılmaktadır. Bunlar arasında ayrımı yapmakta olan üslup, tarihi, polisiye, fantastik olmasına göre ayrımlar yapılmaktadır. Romanların incelemeleri arasında tarihe yardımcı olanlar tarihi romanlar olarak gözlemlenmektedir.

l Üslup bakımından romanlar kendi içinde ayrılmaktadır. 1. Romantik bakımdan olan romanlar, 2. Realistik yazılan romanlar, 3. Estetik oluşturulan romanlar, 4. İzlenimci bakış açısına sahip romanlar, 5. Dışavurumcu olan romanlar ve 6. Yeni olan romanlardır.

l Tarihi romanlar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ise duygusal romanlar ve psikolojik romanlardır.

l Diğer roman tipleri ise polisiye romanlar, fantastik romanlar ve çizgi romanlardır.