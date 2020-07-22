Romantizm Akımı Nedir? Romantizm Akımının Özellikleri, Kurucusu Ve En Önemli Temsilcileri

Romantizm, özellikle Fransız devriminden sonra ortaya çıkan en önemli adımlardan biridir. Klasizmin getirdiği katı kurallara karşı bir nevi İsyan olarak bilinmektedir. Bu konuda birçok farklı felsefeci bu akımın liderliğini üstlenmiş ve önemli ilerlemeler gerçekleştirmiştir. Dönemin en önemli akımı olarak da ortaya çıkmıştır.

Romantizm Akımı Nedir?

Klasizm kendi çapında önemli başarılar gösterdi. Özellikle Sağduyu ile beraber akıl ilkesi bilimsel ve sanatsal gelişimi önemli oranda yukarı seviyeye çekti. Ancak pek çok felsefeci katı kurallarla sisteme bağlı olan klasizme karşı duygu ve düşünceyi ön plana çıkaran romantizm akımını savundu. Özellikle özgürlük, adalet ve insan hakları gibi konular önemli felsefeciler tarafından gündeme getirme başarısı sağlandı. Zaman içerisinde meydana gelen bu düşünceler meyvesini vererek 1789 yılında Fransız devrimini gerçekleştirdi.

Duygu ve düşünce ile beraber etkileri insanlara aktarmayı amaçlayan pek çok sanat ve sanatçı, klasizmin getirdiği katı kurallardan kurtularak özgürleşti ve böylece romantizm akımı ortaya çıktı. Romantizm akımının en önemli yapısı ise klasizme karşı tepki şeklinde doğmasıdır. Böylece klasik öğretinin bütün temelleri romantizm akımı ile beraber tamamen yıkılmış oldu.

Romantizm Akımının Özellikleri, Kurucusu ve En Önemli Temsilcileri

yüzyılın en önemli akımları arasında yer alan romantizm akımı, pek çok özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin mimarı olarak ise önemli yazarlar ve felsefeciler öne çıkmaktadır. Böyle bir romantizm akımı zaman içerisinde önemli temsilcileri ile beraber klasizmin tüm etkilerini büyük oranda ortadan kaldırdı. Sanatçılar daha özgür şekilde duygu ve düşüncelerini aktarma şansını elde etmiş oldu. Bu doğrultuda romantizm akımının birçok farklı özelliğini söylemek mümkündür.

- Duygu ve coşku önem kazandı.

- Düş gücü, öznellik, akıl dişilik ve kişisellik ön plana çıktı.

- Romantik sanatçılar kişiliklerini gizlemede tüm duygu ve düşüncelerini ortaya koyma şansı elde etti.

- Romanlarda iyi kötü çatışması yer alır.

- Her sınıftan insan eserlerde yer alabilir.

- Tabiat, ölüm ve aşk gibi konular ön plana çıkar.

- Romantikler her sınıftan insanı bu kapsamda konu olarak ele almıştır.

- Klasizmde din çok fazla ön plana çıkmazken yer romantizmde fazlaca kendine yer buldu.

- Klasik tiyatroda öne çıkan zaman ve yer etkisi romantizm akımında ortadan kaldırıldı.

Bu konuda romantizm akımı aynı zamanda birçok önemli kurucu ve temsilciye sahiptir.

- Victor Hugo,

- Goethe,

- Lamartine,

- Schiller,

- J. J. Rousseau,

- Alexander Dumas,

- Lord Byron,

- Puşkin,

- Alfred de Musset,

- Voltaire,