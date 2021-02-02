Root Nedir, Ne İşe Yarar? Telefona Root Atmak Garantiyi Bozar Mı?

Cep telefonu üzerinden root işlemini kullanmak isteyen pek çok kişi, bunun ne kadar işe yarayıp yaramayacağı konusunda bilgi almaya çalışıyor. Aynı zamanda böyle bir şey yapıldığı vakit garantinin bozulup bozulmayacağı da yine merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı root nedir sorusu ile beraber pek çok konu ön plana çıkıyor.



Root Nedir?



Root atma, android cihazlarda bütün yetkinin kullanıcıya gitmesi şeklinde ifade edilmektedir. Daha açıklamalı şekilde kullanıcının cep telefonu üzerindeki bütün yetki ve erişimine izin elde etme hakkı olarak ifade etmek mümkün. Böylece cihaz sahibi Android sistemler üzerinde işletim sistemini yeniden şekillendirme imkanı elde edilir. Bu sayede performans özellikleri ve telefon sesi ile beraber birçok sorun, etkin bir şekilde giderme imkanı sağlanır.



Root Ne İşe Yarar?



Android işletim sistemleri bazı zamanlar kilitlenir ve çalışamaz noktaya ulaşır. Hatta bazı durumlarda cep telefon veya tabletlere giriş dahi yapılamaz. Tabii bu bir bütün olarak alınması ile beraber aynı zamanda cihaz üzerindeki farklı bölümlerin de çalışmaması gibi ifade etmek mümkün. Böyle durumlarda telefon üzerinden root işlemi ile beraber sistemi yeniden başlatmak mümkün hale geliyor. Böylece sistem kendini tekrar ve baştan başlattığı için, tüm özellikler aktif şekilde ve yüksek performans üzerinden yeniden yüklenir. Bu sebepten dolayı pek çok kişi telefonu ya da tabletini kullanamadığı vakit, ilk iş olarak root nasıl atılır öğrenmeye çalışıyor.



Telefona Root Atmak Garantiyi Bozar mı?



Root atma ile beraber telefondaki bazı özellikleri değiştirme imkanı elde edilebiliyor. Böyle bir değişiklik yapıldığı zaman merak edilen konulardan biri telefonun garantisinin bozulup bozulmayacağıdır. Bu durumda ne yazık ki telefonun garantisinin bozulacağını söylemek mümkündür. Böyle durumlarda telefona root atma işlemi uygulandığı vakit pek çok yetkili servis bunu anlayabiliyor.



O yüzden garanti süresi dolmadan önce root atma işlemi yerine yetkili servise telefonu götürmek daha doğru bir tercihtir. Böyle durumlarda bu işlemi uygulanmadan önce birkaç defa düşünmek ver karar vermek büyük bir öneme sahiptir. Aksi takdirde akıllı telefon veya tabletin garanti süresi bozulabilir.