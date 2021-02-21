Röportaj Nedir, Nasıl Yapılır? Örnek Röportaj Soruları Nelerdir?

Röportaj, bir durum, bir olay, bir eşya veya bir yer ile alakalı olarak bilgi almak, tanıtım yapmak amacıyla yayın organlarında insanların kullanımına sunulan söyleşilere denir.



Röportaj Nedir, Nasıl Yapılır?



Röportajın bir diğer anlamı da söyleşi demektir. Tanıtım ve bilgi verme amacı ile yapılır. Bu bir yer olabilirken bir iş de olabilir, bir madde veya bir eşya olabilirken, bir hizmet veya bir olay da olabilir. Hazırlanan bu yayın veya doküman, gazete, dergi, materyal ya da görsel kanallarda insanlara sunulur.



Röportaj yapmaya başlamadan önce ön hazırlık yapılmalıdır. Röportaja konu olan alan ile ilgili bir takım bilgiler toplanmalı, plan yapılmalı ve tanıtım için gerekli sorular hazırlanmalıdır. Bu hazırlık yapılmadan ve konuya vakıf olmadan başlanan bir röportaj konu dışına kayabilir ve amacına uygun olmayabilir.



Örnek Röportaj Soruları Nelerdir?



Bir kompozisyon gibi giriş, gelişme sonuç soruları hazırlanmalıdır. Sorular önce genel durumları içermelidir. Daha sonra özel ve ayrıntılı sorulara geçilmelidir. Bu durum samimi yanıtlar alınmasına da katkı sağlar. Alınan cevapların görüntü veya ses kaydının alınması önemlidir. Bu yanlış anlaşılmaların önüne geçecek bir durumdur.



Röportaj da soru sınırlaması yoktur. Zaman planı iyi yapılmalıdır. Röportaja konu olan kişi, olay ya da nesne iyi veya kötü olarak eleştirilmemelidir. Alınan cevapların net olması önem arz eder. Konunun yanlış anlaşılmaması için önemli bir husustur.