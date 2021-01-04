Roza İsminin Anlamı Nedir? Roza Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Roza ismi Latince ve Kürtçe ile beraber İtalyanca kökenlerine sahip farklı bir isimdir. Özellikle bu yönleri ile beraber tarihsel açıdan da köklü bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkün. Son dönemlerde hem telaffuzu hem de anlamı üzerinden ilgi çeken ve araştırılan isimlerden biridir.



Roza Ne Demek?



Roza birçok farklı manası üzerinden değişik anlamlar taşıyan ve kız çocukları için değerlendirilen en güzel isimler arasında geliyor.



- Kırmızı, kırmızı gül

- Pembe renkli bir tür Elmas

- Pembe Elmas kullanılarak yapılmış küpe ve benzeri takılar

- Gün doğumu



Her biri farklı kökenler üzerinden ele alınmış olan anlamlardır. Bu anlamlardan herhangi birini değerlendirmek suretiyle minik yavrunuz için isim olarak değerlendirebilirsiniz.



Roza İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birbirinden farklı anlamlarının yanı sıra aynı zamanda Roza ismi özellikle telaffuzu üzerinden çok seviliyor. Bu doğrultuda Roza isminin anlamı aileler tarafından internet üzerinden son dönemlerde oldukça fazla aranmaktadır. Aynı zamanda bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Roza ismi Kur'an'da geçmemektedir. Köklü bir geçmişe sahip ve farklı kökenlere üzerinden ele alınan Roza ismi, değerlendirilebilecek en güzel adlar arasındadır.