Rüya İsminin Anlamı Nedir? Rüya Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dört kelimeden oluşan Rüya ismi Arapça kökenli olup anlamının güzelliği bakımından genellikle tercih edilen isimlerden bir tanesini oluşturmaktadır.



Rüya Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Rüya ismi kız çocuklarına verilmekte olup anlamının güzelliğinden dolayı ebeveynler tarafından çocuklarına verilmektedir. Rüya ismi anlamı düş hayal umut anlamlarını ifade etmektedir. Rüya ismi toplumumuzda hayal kurmak bir konuyu hayal etmek arzulamak olarak ta bilinmektedir. Türkiye de yaşayan her canlı isminin manasının duruşunun güzel ve alımlı olmasını tercih ederler. Rüya ismi de bunlara örnek verilebilecek isimlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bazı anne babalar Rüya gibi hayal ötesi gibi çocuklarının olmasını arzu ederler ve bu ismi çocuklarına vermektedirler.



Rüya İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kökeni Arapçadan gelen Rüya ismi Kur anı Kerim de geçmemektedir. bu ismin Kur anı Kerim de geçmemesi bu ismin verilmeyeceği anlamına gelmemektedir.