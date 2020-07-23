S Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi S Olan Hayvanlar

İlk harfi S olan hayvanlar yaşadıkları coğrafyaya göre birçok farklı özelliğe sahiptir. Etçil ve otçul olan bu canlıların avlanma alışkanlıkları ve vücut yapıları da birbirlerinden çok farklıdır.



S Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Saka Kuşu: İspinozgiller familyasına ait saka kuşu, sarı, beyaz, kırmızı gibi göz alıcı renklere sahip olan çok özel bir kuş türüdür. Genellikle ormanlarda yaşayan bu kuşlar evcilleştirilerek kafeslerde beslenebilir. Küçük bir yapıda olmalarına rağmen oldukça dayanıklıdırlar.



2- Sincap: Kemirgen bir hayvan olan sincaplar son derece ürkek bir yapıya sahiptir. Genellikle ormandaki yapraklarla beslenen sincaplar memelidir. Ayrıca ceviz ve benzeri yemişlerle beslenirler. Tavşanlardan daha kemirgen olan bu canlıların evde bakımı son derece zordur.



3- Sazan: Deniz ve nehirlerde en çok bulunan balık türlerinin başında sazan gelmektedir. Sürü halde hareket ederler ve tutulmaları oldukça kolaydır. Ortalama yaşam süreleri 20 - 30 yıl arasında değişse de 50 yıla kadar yaşan türleri mevcuttur.



4- Salyangoz: Hayvanlar aleminin en ilginç canlılarından biri olan salyangozlar genelde dere kenarlarında ve göllerde yaşar. Tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşırlar. Karada yaşayan türleri büyük sürüler halinde yaşayabilir. Aç kaldıklarında bahçelere girip bitkilere zarar verebilirler. Korktuklarında ya da tehlike sezdiklerinde kabuklarının içine çekilme özellikleri vardır. Narin bir yapıya sahip olan salyangozların çoğu aşırı sıcak ve soğuk havalarda hayatta kalmayı başaramaz.



5- Serçe: Evcil serçeler en sık görülen türleridir ve en küçük kuşlardan biridir. Bunun dışında en iyi türleri Altın Serçe adıyla bilinir ve genellikle Afrika kıtasında yaşarlar. Ötücü kuş grubuna ait olan bu canlıların yaklaşık olarak 30 türü bulunuyor. Sıklıkla böcek ve solucan yedikleri için ekolojik denge açısından kritik bir öneme sahip olan kuşlardır. Sürü halinde yaşayan serçeler ortalama olarak 20 - 25 yıl yaşar.



6- Sırtlan: Sürü halinde avlanan sırtlanlar hayvanlar aleminin en acımasız türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Benekli sırtlanlar dışında çizgili ve kahverengi sırtlan adıyla bilinen türleri de mevcuttur. Dünyadaki sırtlanların yüzde sekseni Afrika'da yaşıyor. Çizgili ve benekli olan türleri etçil iken kahverengi sırtlanlar aç kaldıklarında bitki de yiyebilir