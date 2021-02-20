Sadi İsminin Anlamı Nedir? Sadi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sadi ismi erkek çocuklarına verilen bir isim olup, manası sevinçli, mutlu, uğur getirendir. Bu ismin anlamı mutluluk getiren anlamında olduğu için anlam olarak oldukça tercih edilen isimlerdendir. Eskiler de daha çok kullanılan bu isim de birçok ünlü simalar bulunmaktadır.



Sadi İsmi Ne Demek?



Sadi ismi Arapça da geçen bir isimdir. Arapça kökeninden gelmekle birlikte uğurlu anlamına gelmektedir. Bu ismin koyulmasında her herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Çünkü mana olarak pozitif durumları içermektedir. Mutluluğu, sevinci getiren anlamlarını içermektedir.



Sadi İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Erkek çocuklarına konulan ve bu isimden ünlü kişiler olmak üzere birçok kişide rastlanan bir isimdir. Sadi ismi Arapça olmasına karşın, Kuran da geçmemektedir. Bazı durumlarda değişiklik göstererek Şadi olarak da koyulduğu olmuştur. Ama asıl biçimi Sadi'dir.



Bu isime sahip kişiler oldukça yardımsever ve hoşgörülüdür. Kendisine başvurulan hiç bir konuda karşısındakini geri çevirmezler. Dürüst kişilerdir. Ailesine ve çevresine mümkün olduğunca çok katkıda bulunurlar. Bu bakımdan sevilen ve sayılan kişilerdir. Aileler ismin öne çıkan özelliğini çok beğenmekte ve bu özelliklere binaen Sadi ismini çocuklarına vermektedirler.