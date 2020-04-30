Şafak Ne Demek? Tdk'ya Göre Şafak Atmak Ve Şafak Sökmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Güneşin doğuşundan hemen önce beliren aydınlık TDK’ya göre şafak anlamına gelmektedir. Diğer taraftan alacakaranlık bir görüntü yakalayan güneşin yeni doğuşu üzerinden de dile getirmek mümkün. Bu kelime aynı zamanda hem erkek hem de kız çocukları için unisex bir isim olarak kullanılmaktadır.



Şafak Nedir?



Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında Şafak kelimesi için, ‘Güneşin doğuşundan az önce beliren aydınlık,’ ifadesini kullanmak mümkün. Çok turuncu bir renge benzeyen görünüm ile beraber güneşin yavaş yavaş ortaya çıkması şeklinde ifade edilebilmektedir.



TDK'ya Göre Şafak Atmak ve Şafak Sökmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre şafak atmak kelimesi, ‘birdenbire önemli bir durum ile karşı karşıya kalmak’ anlamı üzerinden ifade ediliyor. Bu kelime aynı zamanda öfkelenmek şeklinde de anlatılmaktadır.



‘’O lafı duyunca bende şafak attı.’’



Gece karanlığı aydınlığa dönüşürken ve güneş doğarken, ortalığın aydınlanmaya başladığı o an için şafak sökmek kelimesi kullanılır.



‘’Yatalım artık Şafak sökmek üzere.’’



Ortak şekilde şafak ile beraber şafak sökmek güneşin yeni doğuşu üzerinden ortaya çıkan aydınlık ve renk olarak ifade etmek mümkün. Ancak şafak sökmek ise öfkelenmek ya da ani bir durumla karşı karşıya kalmak ifadesi üzerinden dile getirilmektedir.