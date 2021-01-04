Safiye İsminin Anlamı Nedir? Safiye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Safiye kökeni Arapçaya uzanan ve kız çocukları için kullanılan güzel isimlerden biridir. Aslında bakılırsa eski zamanlarda daha fazla tercih edilirken, günümüzde çok fazla ön plana çıkmıyor. Yine de son dönemlerde Safiye isminin anlamı internet üzerinden merak edilerek araştırılmaktadır.



Safiye Ne Demek?



Safiye ismini kız çocuğunuz adına geçmeden önce mutlaka anlamına öğrenmeniz gerekiyor. Zira köklü bir geçmişe sahip olması ile beraber anlamı açısından oldukça hoş ve güzel bir addır. Bu doğrultuda Safiye isminin anlamı, ‘Katıksız, duru ve arı’ anlamlarını taşımaktadır. Bu ifadeleri ve anlamları ile beraber saflık ve temizliği en iyi şekilde temsil eden güzel isimler içerisinde yer alıyor. Tek başına kullanabilir ya da başka isimler üzerinden değerlendirebilirsiniz.



Safiye İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Alternatif olarak kız çocukları için isim ararken karşılarına çıkan Safiye adı konusunda, anne ve babalar Kur'an'ı Kerim’de geçip geçmediğini merak ediyor. Safiye Kur'an'ı Kerim’de yer almayan bir isimdir. Güzel anlamı ve kız çocuklarına uyumu ile beraber, listede mutlaka bulunması gereken güzel isimler arasında geliyor. Son dönemlerde yeniden ilgi gören adlardan biridir.