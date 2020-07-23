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    23.07.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin büyük başarısı

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), üniversitelerdeki memnuniyet araştırmasında öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan “A Plus Seviye” eğitim kurumları arasında yer aldı.

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin büyük başarısı

     

    Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan “Üniversite Memnuniyet Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırmada 2015’te kurulan Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin memnuniyet düzeyi öne çıktı.

    Dünya üniversitesi

    Araştırmaya göre SBÜ, “Genel Memnuniyet Sıralaması” kategorisinde 192 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 27’nci sırada yer aldı. “Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamaları” kategorisinde 125 devlet üniversitesi arasında 14’üncü olan SBÜ, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” sıralamasında 192 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 17’nci sırada bulunuyor. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tarihten aldıkları ilhamla öğrencileri tam donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştirdiklerini vurguladı. Erdöl, “Bu araştırma, sağlık eğitimi alanında uluslararası kabul gören bir dünya üniversitesi olma hedefimiz ile uyumlu bir şekilde ilerlediğimizin de bir göstergesidir” dedi.

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