23.04.2020 - 18:51 |
Sağol Nasıl Yazılır? Sağ Ol TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Saol Kelimesinin Doğru Yazılışı
İmla kurallarını bilmek son derecede önemlidir. Sohbet esnasında yazışırken pek çok kelime kullanıyoruz. Kelimelerin nasıl yazıldığına dair zaman zaman tereddütte olabiliyoruz. Sohbet esnasında en sık kullandığımız kelimelerden biri de sağol kelimesidir. Sağol ya da sağ ol şeklinde mi yazıldığına dair araştırma içerisinde olabiliyoruz. Ayrıca kelimenin doğru yazımına dair Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de bilgi yer almaktadır. Peki, sağol nasıl yazılır? Sağ ol TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? İşte sağol kelimesinin doğru yazılış şekli ve detayları.
Sağol kelimesi en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Dolayısıyla kelimenin doğru yazımını bilmekte fayda var.
Sağ ol TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Sağol kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerine göre sağ ol şeklindedir. Sağ ol ayrı şekilde yazılır ve kelimenin doğru yazılışı sağ ve ol kelimelerinin birleşik değil ayrı olduğu şeklindedir.
Sağ ol Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Kelimenin doğru yazımına dair bir örnek;
" Bizim için o kadar yoldan geldiğiniz. Hepiniz sağ olun! "
Kelimenin yanlış yazımına dair bir örnek;
" Herkes sağolsun bizler bu işte başarılı olduk. "
Sağ ol Nedir?
Sağ ol demek teşekkür ederim anlamına gelen bir sözdür.