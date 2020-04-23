Sağol Nasıl Yazılır? Sağ Ol TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Saol Kelimesinin Doğru Yazılışı

Sağol kelimesi en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Dolayısıyla kelimenin doğru yazımını bilmekte fayda var.

Sağ ol TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Sağol kelimesinin doğru yazılışı TDK sözlüklerine göre sağ ol şeklindedir. Sağ ol ayrı şekilde yazılır ve kelimenin doğru yazılışı sağ ve ol kelimelerinin birleşik değil ayrı olduğu şeklindedir.

Sağ ol Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Kelimenin doğru yazımına dair bir örnek;

" Bizim için o kadar yoldan geldiğiniz. Hepiniz sağ olun! "

Kelimenin yanlış yazımına dair bir örnek;

" Herkes sağolsun bizler bu işte başarılı olduk. "

Sağ ol Nedir?

Sağ ol demek teşekkür ederim anlamına gelen bir sözdür.