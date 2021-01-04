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    04.01.2021 - 03:15 |

    Said İsminin Anlamı Nedir? Said Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Pek çok değişik anlamı olan ve özellikle anlamları ile sevilen Said ismi, Türkçenin yaygın kullanılan isimleri arasında geliyor. Erkek çocuğu için isim arayışında olan ebeveynler adına tercih edilecek adlardan biridir. Peki, Said isminin anlamı nedir? Said ne demek, hangi anlama gelir? İşte merak edilenler.

    Said İsminin Anlamı Nedir? Said Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Said Arapça kökenli bir resimdir. Özellikle Türkiye'nin dört bir tarafında kullanılan ve erkek çocuklar için verilen güzel isimler içerisinde yer alıyor. Birden fazla anlamı ile beraber eğeni toplayan bu güzel isim, aynı zamanda İslami açıdan da önemli bir yere sahiptir.

    Said Ne Demek?

    Arapçada gündelik yaşamda kelime anlamı üzerinde değerlendirilen Said isminin anlamı, özellikle manaları ile ön plana çıkıyor.

    - Mübarek
    - Kutlu
    - Uğurlu
    - Mutlu ve mesut
    - Sevap kazanmış
    - Allah katında makbul tutulmuş
    - Sahabe isimlerinden biri

    Böylesi anlamlı ve özel manaları ile beraber erkek çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Dilerseniz amaca uygun tek başına veya başka isimler üzerinden de kullanabilirsiniz.

    Said İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Said ismini internet üzerinden araştıran ve Kur'an'da geçip geçmediğini merak eden anne ve babalar adına, bu güzel adın Kur'an'da geçtiğini söylemek mümkün. Özellikle Allah katında makbul tutulmuş anlamı ile beraber Sahabeler’in isimleri olması üzerinden çok sevilen bir isimdir. Kökeni ve geçmişi ile beraber anlamları açısından, erkek çocukları için değerlendirilecek bir ad olarak öne çıkıyor.

     

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