Sakatat Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Neler Sakatat Sayılır?

Sakatat, hayvanların kas dışında kalan yenilen bölümleridir.



Hayvanların yenilen ve yenilmeyen bölümleri bulunur. Hayvanın her bir bölümü farklı lezzetlere sahiptir. Bazı insanlar hayvanın bir yerini yerken başka bir bölümünü yemeyebiliyor. Bu bölümler arasında sakatat da yer alıyor. Sakatat, hayvanların kaslarının dışında yenilen bölümleri olarak biliniyor. Birçok sakatat çeşidi vardır. Sakatatla çok güzel yemekler yapılabiliyor. Çok lezzetli olan bu bölüm, herkesin tükettiği ve keyif aldığı bir bölümdür. Hayvanların bazı yerleri lezzet olarak daha iyi olabiliyor.



Et tüketimi kişiye göre değişen bir şeydir. Bazıları boyun kısmını severken bazıları göğüs kısmını sevebiliyor. Çünkü her etin tadı farklıdır. Herkesin lezzet anlayışı farklı olduğundan, bu durum sakatat için de geçerlidir. Sakatat tüketimi ülkemizde oldukça fazladır. Yemeklere kattığı lezzetlerle tercih edilen ve ilgi gören bir et türüdür. Sakatat çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

● Yürek

● Böbrek

● Dalak

● Uykuluk

● Ciğer

● Billur

● Kalın ve ince bağırsak

● İşkembe

Neler Sakatat Sayılır?



Sakatat konusunda herkesin merak ettiği bazı konular bulunuyor. Hangi ürünlerin sakatat sayıldığı et severlerin merak ettiği bir konudur. Et severler nelerin sakatat sayıldığını öğrenerek farklı lezzetler keşfetmek istiyor.



Özellikle hayvanların dilleri, kellesi ve beyni sakatat sınıfları arasında yer alıyor. Sakatat çeşitleri çok geniştir. Koyun ayaklarından çıkarılan paçalar da sakatat sınıfına girer. Sakatat yemeklere ilave olarak katılabilir. Son derece lezzeti arttıran sakatatlar, çok tüketilen ve her yemeğe uygun olan et çeşitlerinden biridir.