Salgının gölgesinde sınav yaklaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. LGS ile Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci alınacak. Yine yabancı okullar başta olmak üzere bazı kolejler de LGS ile öğrenci kabul edecek.

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı, 2012’de başlatılan 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında, 60-66 aylıkken okula başlatılanlar nedeniyle 600 bin artarak, yaklaşık 1 milyon 800 bine ulaştı. MEB, öğrenci sayısındaki artışı dikkate alarak, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını da yüzde 52.6 oranında artırdı.

Buna göre, sınavla alan okulların geçen yıl kontenjanı 139 bin 660 iken, bu sayı 213 bin 128’e çıktı. Kontenjanlar arttı ama geçen yıl da öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u sınavla alan okullara girebiliyordu, bu yıl da yüzde 11’i girebilecek. Yani sayı artsa da oranda büyük bir değişiklik olmadı.

Son değişiklikler

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl okullarda, 16 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim verilemedi. Bu durum sınavda küçük değişikliklere neden oldu. Öyle ki geçen yıl, sınava girmek isteyen öğrenciler kendileri başvuruda bulunuyorlardı ancak bu yıl MEB, 8. sınıftaki tüm öğrenciler için otomatik olarak kayıt yaptı. Kayıtlar otomatik yapılsa da tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunlu değil. Bu yıl sınava girecek öğrenci sayısıyla ilgili rakamlar sınav günü netleşecek.

LGS’de en önemli değişiklik ise içerikte oldu. İkinci dönem yüz yüze eğitim verilmediği için sınavda 2019-2020 öğretim yılının ikinci dönemi konularından soru çıkmayacak. Bu yıl, öğrenciler, kendi okullarında sınava girecekler. Bu uygulamayla toplu taşıma kullanan öğrenci sayısının az olması hedefleniyor. Öğrencilerin sınava giriş belgelerini de okuldan almaları kuralı kaldırıldı. Öğrencilerin giriş belgeleri, sınavdan önce, sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturacakları masaya konulacak.

Yine bu yıl sınavda geçerli olmak üzere, kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması şartı aranmayacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecekler.

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN

Testler Soru Sayısı

Türkçe -20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -10

Yabancı Dil -10

Toplam -50

İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN

Testler Soru Sayısı

Matematik -20

Fen Bilimleri -20

Toplam -40

Liselerin kontenjanı

Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanları şöyle: Anadolu liseleri 71 bin 494; fen liseleri 46 bin 710; sosyal bilimler 12 bin 846; Anadolu imam hatip liseleri 42 bin 8; mesleki ve teknik Anadolu liseleri 40 bin 70. Bu yıl sınıf mevcudu Anadolu liselerinde 40’a, fen liselerinde 34’e kadar çıkabilecek.

MEB önlemlerini aldı

Salgın sürerken yapılacak sınav konusunda veliler ve öğrenciler tedirgin. Sınıfta bir öğrencide koronavirüs olması durumunda, tüm sınıfa bulaştırmasından korkuluyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına Kocaeli’de giren bir öğrencinin sınav sırasında fenalaşması sonrasında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve salondaki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı haberleri, bu kaygıları daha da artırdı. MEB, kaygıları azaltmak için gerekli tüm önlemlerin alındığını her fırsatta dile getiriyor. Buna göre:

- Sınıflarda sosyal mesafenin korunması için sınav yapılacak okul ve sınıf sayısı artırıldı. Geçen yıl, sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873’tü, bu yıl 18 bin 139’a yükseldi. Geçen yıl 59 bin civarında olan sınav salonu sayısı 111 bin 918’e yükseltildi. Görevli sayısı ise 148 binden, 353 bine çıktı.

- Önceki yıllardan farklı olarak çocukları yönlendirmeleri, gerekli açıklamaları yapmaları için 18 bin rehber öğretmen görev aldı.

- Sınav gününden bir gün önce tüm okulların genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.

- Sınava giren öğrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takarak sınava alınması sağlanacak. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle değiştirilecek. Bu öğrenciler maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Kovid-19 tanısı konan öğrenci isterse ayrı okulda sınava girebilecek ya da sınav hastanede yapılabilecek. Bu öğrencilerin okula ulaşımı özel takiple yapılacak.

- Sınav görevlileri ve öğrenciler, maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, görevliler sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

- Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.

- Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenci, sınav başladıktan sonra maskesini çıkarabilecek.

- Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.

- Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak.

- Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

- Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sağlanacak.

- Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

- Sınavın iki oturumu arasındaki 45 dakikalık süreçte öğrenciler öğretmenlerin nezaretinde, sosyal mesafeye dikkat edilerek bahçede dinlenebilecekler.

- Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran’dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.