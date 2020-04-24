Salt Ne Demek? Salt Okunur Ve Salt Düşünce Ne Anlama Gelir?

Salt kelimesi Türkçe anlamı üzerinden ele alındığında ‘Yalnız, tek, mutlak ya da sadece veya sırf’ gibi anlamlara gelmektedir. Aynı zamanda içerisinde yabancı bir şeyin karışmadığı durum olarak da nitelenmektedir. Sade olan arı maddeler için kullanılan bir ifade olarak öne çıkıyor.

Salt Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Salt kelimesi sözlük anlamı olarak değişik kelimeler üzerinden tanımlanabilmektedir. Bu tanımlar arasında ‘tek, mutlak, yalnız, sadece ya da sırf’ şeklinde öne çıkıyor. Bu konuda salt okunur ise çok sık karşılaşılan bir bilgisayar terimi olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir dosya üzerinde değişiklik yapmadan, yalnızca okunabilecek bir yapıya sahip unsur olarak bilgisayar terimi şeklinde ele almak mümkün.

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Salt düşünce ise ‘içerisinde duyudan başka hiçbir şey bulunmayan, deneyden bağımsız’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.