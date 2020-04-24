Salt Ne Demek? Salt Okunur Ve Salt Düşünce Ne Anlama Gelir?
Gündelik yaşamda sıkça karşılaşılan kelimelerden biri salt olarak öne çıkıyor. Bu kelime aynı zamanda salt çoğunluk, salt okunur ya da salt düşünce gibi anlamlar üzerinden tabir edilmektedir. Pek çok vatandaş bu kelimenin anlamını öğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, salt ne demek? Salt okunur ve salt düşünce ne anlama gelir? İşte detaylar.
Salt kelimesi Türkçe anlamı üzerinden ele alındığında ‘Yalnız, tek, mutlak ya da sadece veya sırf’ gibi anlamlara gelmektedir. Aynı zamanda içerisinde yabancı bir şeyin karışmadığı durum olarak da nitelenmektedir. Sade olan arı maddeler için kullanılan bir ifade olarak öne çıkıyor.
Salt Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
Salt kelimesi sözlük anlamı olarak değişik kelimeler üzerinden tanımlanabilmektedir. Bu tanımlar arasında ‘tek, mutlak, yalnız, sadece ya da sırf’ şeklinde öne çıkıyor. Bu konuda salt okunur ise çok sık karşılaşılan bir bilgisayar terimi olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir dosya üzerinde değişiklik yapmadan, yalnızca okunabilecek bir yapıya sahip unsur olarak bilgisayar terimi şeklinde ele almak mümkün.
Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Salt düşünce ise ‘içerisinde duyudan başka hiçbir şey bulunmayan, deneyden bağımsız’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.