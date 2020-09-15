Samsun Haritası: Samsunilçeleri Nelerdir? Samsun İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Samsun ilinin ilçeleri nelerdir? Samsun ilinin nüfusu kaçtır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



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Kaynak: cografyaharita.com



Samsun İlinin İlçeleri Nelerdir?



Karadeniz bölgesinin en güzel illeri arasında yer alan Samsun Büyükşehirdir. Samsun ili toplamda 17 tane ilçeden oluşmaktadır. Samsun ilinde bulunan bu ilçeler arasında yüzölçümü bakımından en büyük olan Vezirköprü ilçesidir. Aynı şekilde yüzölçümü bakımından en küçük olan ilçe ise İlkadım ilçesidir. Fakat Samsun ilinde nüfus sayımı bakımından en büyük ilçe İlkadım ilçesiyken nüfus sayımı bakımından en az Samsun ilçesi Yakakent ilçesidir.



Ülkemizde 6360 sayılı yasaya göre büyükşehir olan her ildeki tüm ilçeler merkez ilçe olma statüsüne erişmektedir ve büyükşehir olan Samsun’ daki bütün ilçeler de yasaya göre merkez ilçe sayılmaktadır. Buna göre Samsun merkez ilçeleri arasında yer alan ilçeler şu şekildedir. Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy‘ dür. Bu ilçeler merkez ilçeler arasında yer almaktadır. Buna ek olarak Samsun ilinde yer almakta olan ilçelerin tüm listesi ise şu şekildedir. Alaçam, Atakum, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Havza, Çarşamba, İlkadım, Ladik, Kavak, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Tekkeköy, Yakakent, Vezirköprü şeklindedir.



Samsun İlinin Nüfusu Kaçtır?



Günümüzde samsun ilinin nüfus: 1.348.542 olarak belirlenmektedir. Son yıllarda Sumsun ilinde nüfus artışı saptanmıştır. Samsun ilinin nüfusu bir önceki yıla göre kıyaslandığında yaklaşık olarak 12.826 artmıştır. Samsun ilinin 2019 yılına göre nüfusuma bakıldığında ortalama olarak 1.348.542'dir. Samsun ilindeki bu nüfus sayımındaki çıkan sonuca göre 669.055 erkek birey ve 679.487 kadın birey nüfusundan oluşmakta olduğu tespit edilmiştir.



​​​​​​​Bu nüfus sayımına yüzde olarak bakılacak ise yaklaşık %49,61 erkek iken %50,39 kadındır. Bu sonuçlara göre bir çıkarım yapılacak olur ise nüfusun çoğunluğundaki kısmı kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl yeni doğum ve göçler ile bu sayım artmaktadır.



Samsun İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Karadeniz’in incisi olan Samsun Büyükşehrinde toplamda 17 adet Samsun ilçesi bulunmaktadır.