26.01.2021 - 02:45 |
Sanane Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sana Ne Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türkçede ''ne'' genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Ancak sana ne ve bana ne gibi sorular cevap almak amacıyla sorulmaz. Bu nedenle bu kelimelerin yer aldığı cümlelere sözde soru cümlesi adı verilir. Sana ne kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre sanane nasıl yazılır ve hangi noktalama işaretiyle kullanılır? Sizin için tüm detaylarıyla araştırıp örnek cümlelerle derledik.
''Ne'' ile biten diğer kelimelerden bazıları şunlardır: Bize ne, Kime ne, Bana ne.
TDK'ya Göre Sana Ne Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Sanane - Yanlış
Ne kelimesi sen, ben, biz gibi zamirlerle kullanıldığında ayrı yazılır. Bu nedenle kelimenin bitişik yazılması hatalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sana ne
Not: Kalıplaşmış ifadelerden biri olan sana ne kelimesi cümlenin sonunda yer alıyorsa sonuna soru işareti konmalıdır.
Sana ne. - Yanlış
Sana ne? - Doğru
Örnek Cümleler:
1- Ona ilgi duyuyorsam bundan sana ne? - Doğru
2- Bana cevap olarak sadece sanane diye mesaj attı. - Yanlış