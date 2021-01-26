Sanane Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sana Ne Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

''Ne'' ile biten diğer kelimelerden bazıları şunlardır: Bize ne, Kime ne, Bana ne.



TDK'ya Göre Sana Ne Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Sanane - Yanlış



Ne kelimesi sen, ben, biz gibi zamirlerle kullanıldığında ayrı yazılır. Bu nedenle kelimenin bitişik yazılması hatalıdır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sana ne



Not: Kalıplaşmış ifadelerden biri olan sana ne kelimesi cümlenin sonunda yer alıyorsa sonuna soru işareti konmalıdır.



Sana ne. - Yanlış

Sana ne? - Doğru



Örnek Cümleler:



1- Ona ilgi duyuyorsam bundan sana ne? - Doğru

2- Bana cevap olarak sadece sanane diye mesaj attı. - Yanlış