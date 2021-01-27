Sanatsever Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sanat Sever Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sever kelimesi sevmek fiilinden türetilmiştir. Anlamı yaratmak ve üretmek olan ''San'' kelimesinden türeyen Sanat ise Arapça kökenli bir sözcüktür.



TDK'ya Göre Sanat Sever Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sanatsever



Sanat Sever - Sanatsever sözcüğü birleşik bir kelimedir. Türkçede birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır.



Sanat-sever - Birleşik kelimelerin arasında tire konulmaz. Dolayısıyla kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.



Örnek Cümleler:



1- Sizin gibi sanatsever insanların sayısı her geçen gün azalıyor. (Doğru)

2- Yüzlerce sanat sever Taksim'deki sergi açılışına katıldı. (Yanlış)