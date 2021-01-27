27.01.2021 - 00:10 |
Sanatsever Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sanat Sever Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Sanat ve sever kelimelerinden oluşan sanatsever, müzik, edebiyat, resim ve sinema gibi sanat türlerinden en az bir tanesiyle yakından ilgilenen kişilere denir. Türkçede ''sever'' fiili ile oluşturulmuş birçok kelime vardır. ''Kitapsever'', ''Hayvansever'' ve ''sinemasever'' bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir. TDK'ya göre sanatsever nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sanatsever ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıyor diye merak eden okurlar için ayrıntılı olarak derledik.
Sever kelimesi sevmek fiilinden türetilmiştir. Anlamı yaratmak ve üretmek olan ''San'' kelimesinden türeyen Sanat ise Arapça kökenli bir sözcüktür.
TDK'ya Göre Sanat Sever Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sanatsever
Sanat Sever - Sanatsever sözcüğü birleşik bir kelimedir. Türkçede birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bu nedenle kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır.
Sanat-sever - Birleşik kelimelerin arasında tire konulmaz. Dolayısıyla kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Sizin gibi sanatsever insanların sayısı her geçen gün azalıyor. (Doğru)
2- Yüzlerce sanat sever Taksim'deki sergi açılışına katıldı. (Yanlış)