Şanlıurfa Haritası: Şanlıurfa İlçeleri Nelerdir? Şanlıurfa İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Şanlıurfa özellikle ülkemizin en aktif, gelişmiş ve büyük şehirleri arasında yer alan bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarından dolayı Şanlı unvanını alan şehir birçok kişi tarafından özellikle yerli halk arasında Urfa olarak bilinmektedir. Özellikleri bakımından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Şanlıurfa Türkiye'nin en kalabalık 8. Şehri olarak bilinmektedir.





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Kaynak: cografyaharita.com



Şanlıurfa Haritası: Şanlıurfa İlçeleri Nelerdir?



Türkiye'nin en kalabalık 8. İli olarak karşımıza çıkan Şanlıurfa 12 tane ilçeye sahiptir. Şanlıurfa ilçeleri ise;

- Akçakale

- Birecik

- Bozova

- Ceylanpınar

- Eyyübiye

- Halfeti

- Haliliye

- Harran

- Hilvan

- Karaköprü

- Siverek

- Suruç

- Viranşehir olarak sıralanmaktadır.



Şanlıurfa Özellikleri



Şanlıurfa bölgenin en aktif şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak da en büyük 7. Şehri olarak kayıtlarda bulunur. Birçok aktivitenin yapıldığı Şanlıurfa’da özellikle sıra geceleri, tarihi özellikleri ve yemekleri dünyaya nam salmıştır.



Şanlıurfa Tarihi



Şanlıurfa 1919 yılında önce İngiliz, sonra Fransızların işgaline uğrayan şehirde 11 Nisan 1920'de Urfalı Kuvayi Milliye birlikleri tarafından bölge işgalden kurtarılmış, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Urfa'ya şanlı unvanı verilmiştir. 6 Aralık 1984 tarihinde TBMM'nin Şanlıurfa olarak isimlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edilmiştir. 2016 yılında da Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklardan dolayı şehir İstiklal madalyasına layık görülmüştür.



Şanlıurfa Nüfusu



Şanlıurfa 4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 2.073.614 kişilik bir nüfusa sahiptir. Şanlıurfa'nın kilometre başına düşen kişi sayısı 108 kişi olarak belirlenmiştir. 12 tane ilçesi Bunlar Şanlıurfa Türkiye'nin en büyük illeri arasında yer alır. Suriye’ye sınır komşusu olan Şanlıurfa birçok Suriye şehriyle de sınırdır. Şanlıurfa'da özellikle kültürel turizm etkinlikleri ile de ön plandadır.



Şanlıurfa Turizm Merkezleri



Turizm etkinlikleri arasında Balıklıgöl, Eskişehir, Göbeklitepe, Harran, Selahattin Eyyubi Camii, Ulu Camii, Eyüp Peygamber makamı, Şuayip şehri, Halfeti, inbaşı, mağaraları oldukça önemli bölgelerdir. Peygamberler şehri olarak da bilinen Şanlıurfa günümüzde oldukça fazla turist ağırlayan şehirlerin başında gelir.