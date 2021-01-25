Şartel Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şarter Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Günlük hayatta sıklıkla dile getirilen ''Şalterleri atmak'' deyiminde ''şalter'' kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır. Deyim çok sinirlenmek, kızmak, öfkelenmek anlamına gelir.



TDK'ya Göre Şalter Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Şartel - Yanlış



Kelimenin birçok kişi tarafından yanlış telaffuz edilmesi hatalı yazılmasındaki en büyük nedenlerden biridir. Bu sözcük genellikle ''şartel'' şeklinde telaffuz edilse de bu şekilde yazılması yanlıştır.



Şarter - Yanlış (Sondaki ''r'' harfi yerine ''l'' getirilmelidir)



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Şalter



Şalter Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Şalterleri kapatıp açsak da soruna bir çözüm getiremedik. - Doğru

2- Şarteri kontrol etmesi için elektrikçi çağıralım mı? - Yanlış

3- Elektriklerin sık sık gitmesinin nedeni şartellerin bozuk olmasıymış. - Yanlış