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    HaberlerEğitim Haberleri Şartel Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şarter Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 14:50 |

    Şartel Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şarter Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Almanca kökenli bir sözcük olan şalter kelimesinin orijinal hali Schalter'dir. Elektrikle çalışan çeşitli araçların açılıp kapanmasına yarayan düzeneklere şalter adı verilir. Eş anlamlısı olan ''Çevirgeç'' ve ''Sigorta'' sözcükleri bu kelimenin yerine kullanılabilir. Şartel TDK ve diğer kaynaklarda nasıl yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Şartel Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şarter Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Günlük hayatta sıklıkla dile getirilen ''Şalterleri atmak'' deyiminde ''şalter'' kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır. Deyim çok sinirlenmek, kızmak, öfkelenmek anlamına gelir.

    TDK'ya Göre Şalter Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Şartel - Yanlış

    Kelimenin birçok kişi tarafından yanlış telaffuz edilmesi hatalı yazılmasındaki en büyük nedenlerden biridir. Bu sözcük genellikle ''şartel'' şeklinde telaffuz edilse de bu şekilde yazılması yanlıştır.

    Şarter - Yanlış (Sondaki ''r'' harfi yerine ''l'' getirilmelidir)

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Şalter

    Şalter Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Şalterleri kapatıp açsak da soruna bir çözüm getiremedik. - Doğru
    2- Şarteri kontrol etmesi için elektrikçi çağıralım mı? - Yanlış
    3- Elektriklerin sık sık gitmesinin nedeni şartellerin bozuk olmasıymış. - Yanlış

     

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