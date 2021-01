Sarya İsminin Anlamı Nedir? Sarya Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sarya ismine sahip olan bireylerin öne çıkan bazı özellikleri oldukça dikkat çekici nitelikte olmaktadır. Bu kişiler genellikle her durumda sakin kalmayı becerebilen, küçük şeylerle mutlu olmayı başarabilen son derece huzurlu ve sevecen bazen de oldukça utangaç kişilikleriyle dikkat çekerler.



Sarya Ne Demek?



Yeni doğmuş haldeki kız bebeği için Sarya ismini düşüneneler, bu isminin ne demek olduğu konusunu çok fazla merak etmekte ve bu doğrultuda sıkı bir araştırma gerçekleştirmektedir. Elbette yalnızca bebeği için isim arayanlar değil Sarya ismine sahip olan kişiler de taşımakta oldukları ismin anlamını öğrenmek istemektedir.



Sarya ismi pek çok anlamı içinde barındıran Kürtçe kökenli bir isim olma özelliği taşımaktadır. Buna göre Sarya isminin anlamları şunlardır; sel gibi akan ok, gece yolculuk eden kimse, kadın süvari, gece gelen bulut, gece yağan yağmur, dindar kadın, cesur, yürekli, korkusuz kadın, hanım, eş, hanımefendi demektir. Bu bakımdan kız çocukları için en uygun isimlerin başında gelmektedir.



Sarya Kur'an’da Geçiyor mu?



Türkiye genelinde Sarya ismine sahip durumda olan 2.114 (iki bin yüz on dört )kişi bulunmaktadır. Sarya ismi Kur'an’da geçen bir isim değildir. Her ne kadar Kur'an’da geçmiyor olmasa da taşıdığı anlamları açısından özellikle kız bebekler için tercih edilebilecek en uygun isimlerden biri olma özelliği taşımaktadır. Bir bebeğe isim konulurken en önemli hususun tercih edilecek olan ismin güzel anlamlı olmasıdır.