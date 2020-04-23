Şarz Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Şarj Mi Yoksa Şearj Olarak Mı Yazıyor? Şarz Kelimesinin Doğru Yazılışı
Şarj veya şarj etmek terimleri dilimizde çoğu zaman yanlış yazılmaktadır. Bu kelimenin şarz veya şarj olarak yazıldığı örneklerle sık sık karşılaşılmaktadır. Peki, şarj kelimesi TDK’ya göre nasıl yazılır? Bu sözcüğün doğru yazılışı nedir? Sizler için TDK kılavuzunu inceledik ve bu kelimenin doğru yazımı hakkındaki detayları derledik.
Şarj sözcüğü Fransızcadan Türkçeye geçiş yapmış ve isim soylu sayılan bir kelimedir. Bu kelimenin yazımı hakkında dilimizde bazı tereddütler oluşmaktadır.
Şarj TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Bir kelimenin yazımı konusunda erişilebilecek en doğru kaynak TDK tarafından hazırlanan sözlük ya da kılavuzdur. Bu kaynaklar incelendiğinde “şarj”, bu kelimenin doğru yazılışıdır.
Şarj Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Şarj kelimesinin yer aldığı farklı örneklerle karşılaşmak mümkündür. Aşağıdaki örneklerde bu kelimenin doğru ve yanlış yazımlarına yer verilmektedir.
- Şarjı bittiği için telefonum kapandı. (DOĞRU)
- Araba çalışmayınca çareyi aküyü şarj etmekte bulduk. (DOĞRU)
- Elektrikli süpürgeyi de şarza takman mümkün mü? (YANLIŞ)
Şarj Nedir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde şarj terimi için kısa bir tanımlama yer almaktadır. Bu bağlamda şarj, yükleme manası taşımaktadır.