Şarz Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Şarj Mi Yoksa Şearj Olarak Mı Yazıyor? Şarz Kelimesinin Doğru Yazılışı

Şarj sözcüğü Fransızcadan Türkçeye geçiş yapmış ve isim soylu sayılan bir kelimedir. Bu kelimenin yazımı hakkında dilimizde bazı tereddütler oluşmaktadır.

Şarj TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Bir kelimenin yazımı konusunda erişilebilecek en doğru kaynak TDK tarafından hazırlanan sözlük ya da kılavuzdur. Bu kaynaklar incelendiğinde “şarj”, bu kelimenin doğru yazılışıdır.

Şarj Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Şarj kelimesinin yer aldığı farklı örneklerle karşılaşmak mümkündür. Aşağıdaki örneklerde bu kelimenin doğru ve yanlış yazımlarına yer verilmektedir.

- Şarjı bittiği için telefonum kapandı. (DOĞRU)

- Araba çalışmayınca çareyi aküyü şarj etmekte bulduk. (DOĞRU)

- Elektrikli süpürgeyi de şarza takman mümkün mü? (YANLIŞ)

Şarj Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde şarj terimi için kısa bir tanımlama yer almaktadır. Bu bağlamda şarj, yükleme manası taşımaktadır.