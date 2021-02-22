Sayma Sayısı Nedir, Kaçtan Başlar? Sayma Sayısı Kuvveti Hakkında Bilgiler

Sayma sayısı matematik konusunun temelini oluşturan en önemli konulardan biridir. Genellikle sınavlarda ve günlük hayatta hesaplamalar içinde karşılaşıldığı bilinmektedir.



Sayma Sayısı Nedir, Kaçtan Başlar?



Sayma sayıları genel olarak matematik konusunun temelini oluşturan bir olgu olmaktadır. Özellikle işlemler sırasında sık sık sayma sayıları ile başlamaktadır. Sayma sayıları 1 rakamından başlayarak sonsuzsa kadar giden sayı zincir olmaktadır. Başka bir anlatma yolu olarak pozitif doğal sayılar kümesi olmaktadır. Sorular içinde sık sık karıştırılan sorular gelebilmektedir.



Bu nedenle oldukça büyük bir konuyu da kapsamaktadır. Eğer sayama sayıları denilir ise pozitif doğal sayılar kümesi düşünülmelidir. Eğer negatif sayma sayıları düşünülürse eksili sayılar olarak bilinmektedir. Eğer rasyonel sayılar der ise de muhtemelen kesirli sayılar düşünülmelidir. Aksi takdir de yanlış soru çözümü gerçekleşmiş olacaktır. Bu nedenle kesinlikle dikkatli olunmasında fayda vardır.



Sayma Sayısı Kuvveti Hakkında Bilgiler



Sayam sayılarının anlamı 1 rakamında sonsuza kadar giden pozitif doğal sayılar kümesi olarak bilinmektedir. Bu sayma sayılarının kuvvetleri daha çok aynı sayıların çarpımı olarak düşünülmelidir. Yani 3 sayma sayınının kuvveti üçle üç sayısının çarpımı şeklinde olmaktadır. Bu hesap ile birlikte bir sayısının ikinci kuvveti bir olmaktadır. 2 sayısının ikinci kuvveti aynı şekilde dört olmaktadır. İki sayısının üçüncü kuvveti sekiz olmaktadır. İki sayısının dördüncü kuvveti an altı olmaktadır.