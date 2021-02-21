Schengen Vizesi Nedir? Kimlere Schengen Vizesi Verilir?

Schengen vizesi Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Avrupa Birliği üyelerini içine alan ve bu bölgeler arasın da kullanılan bir çeşit vizedir.



Schengen Vizesi Nedir?



Avrupa Birliği üyelerinin bu birlikteki üyelerin arasın da seyahat kolaylığını sağlayan vizeye Schengen vizesi denmektedir. Bu ülkelere örnek vermek gerekirse Yunanistan'dan İtalya'ya, Hollanda'dan İspanya'ya, Almanya’dan Norveç'e, Fransa'dan İsviçre'ye bir çok ülkeyi kapsamaktadır. Ancak her Avrupa Birliği ülkeler bu vizeyi kullanmamaktadır. En büyük örneği İngiltere'dir. Daha sonra İrlanda, Romanya, Kıbrıs, Hırvatistan ve Bulgaristan olarak sayılabilir.



Kimlere Schengen Vizesi Verilir?



Schengen ülkeleri olarak bilinen bu ülkeler arasında vize alınmasına gerek yoktur. Seyahat için sadece pasaport ya da kimlik olması yeterlidir. Eğer bu bölge dışında kalıyorsa vize almak gereklidir. Vize almadan seyahat edilmesine izin verilmez. Bu vize bazen ilgili kurum tarafından da tedarik edilebilmektedir. Schengen vizesinin alınması ile birlikte tüm bu bölgeler arasında seyahat etme olanağı mevcuttur. Bu vizeyi alarak ilgili bölgeler arasında serbest dolaşım uygulaması kullanılabilir. Bu vizeyi almak için şu durumların uygun olması gerekmektedir:



- Geçerliliği devam eden bir pasaport gerekir.

- Uygun standartlar da fotoğraf olmalı.

- İstenilen kapsamda dilekçe hazırlanmalı.

- Uygun ve yeteri kadar seyahat sigortası yaptırılmalı.

- Yurt dışı yasağı kısıtlaması olmamalı

- Bir rezervasyon yaptırmak şarttır

- Düzenli bir gelir belgesi sunulmalı

- Adli ve hukuksal bir süreç olmamalı