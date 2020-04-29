Sebat Ne Demek? Tdk'da Sebat Etmek Ve Sebatkarlık Anlamı Nedir?

Sebat kelimesi TDK’ya göre, ‘bir işi sonuna kadar sürdürme veya uygulama’ olarak ele alınmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak daha detaylı şekilde, herhangi bir iş için sabır göstermek suretiyle o işi sonuna kadar götürüp bitirmek anlamına geldiğini söylemek mümkün.



Sebat Nedir?



Sebat kelimesi gündelik yaşamda sıkça kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Bir insanın herhangi bir iş yaparken o iş üzerinde sabır göstermesi şeklinde ifade edilir. Herhangi bir bıkkınlık ya da yorgunluk yaşasa bile mutlaka o işi sürdürmesi ve sonuna kadar giderek bitirmesi amaçlı söylenilir.



‘’Sebat ederek işi sonuna kadar götürdü ve en sonunda tamamladı.’’



TDK'da Sebat Etmek ve Sebatkarlık Anlamı Nedir?



Sebat kelimesi üzerinden türemiş olarak sebat etmek ya da sebatkarlık gibi kelimelerde yer almaktadır.



İlk olarak sebat etmek kelime grubu ele alındığında TDK üzerinden, ‘sözünden ya da kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek ve direnmek’ şeklinde ifade edilmektedir.



‘’Fakat şu var ki çocuklar aruzlarında sebat göstermiyorlar.’’ H. E. Adıvar



Sebahatkarlık kelimesi ise aynı şekilde TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘sözünden ve kararından dönmemek, direnmek’ ifadesi ile tanımlamak mümkün. Tek başına da cümle içerisinde her üç kelimeyi de kullanabilirsiniz.