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    HaberlerEğitim Haberleri Şefaat Ne Demek? Tdk'ya Göre Şefaatçi, Şefaatçilik Ve Şefaat Etmek Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 19:38 |

    Şefaat Ne Demek? Tdk'ya Göre Şefaatçi, Şefaatçilik Ve Şefaat Etmek Anlamı Nedir?

    Şefaat kelimesi belli bir anlama sahiptir ve aynı zamanda türemiş sözcükleri ile değişik anlamlara ulaşmaktadır. Anlamı açısından pek bilinmeyen ancak sıkça duyulan kelimeler arasında yer alıyor. Peki, şefaat ne demek? TDK'ya göre şefaatçi, şefaatçilik ve şefaat etmek anlamı nedir? İşte, detaylar.

    Şefaat Ne Demek? Tdk'ya Göre Şefaatçi, Şefaatçilik Ve Şefaat Etmek Anlamı Nedir?

    TDK üzerinden ele alındığı zaman şefaat kelimesi, ‘Bir kişinin suçunun bağışlanması ya da dileğinin yerine getirilmesi noktasında, o kişiyle başkası arasında yapılan aracılık’ anlamı üzerinden ifade edildiğini söylemek mümkün.

    Şefaat Ne Demek?

    Şefaat iki değişik anlam üzerinden ele alınan ve az bilinen bir sözcüktür.

    - Herhangi bir kimsenin dileğinin yerine getirilmesi veya suçunun bağışlanması konusunda, o kimse ile başkası arasında gerçekleşen aracılık,
    - Kulun suçunun bağışlanması amaçlı Tanrı ile kul arasında yapılan, daha çok yalvaçlar özgü bir aracılıktır,

    Bu anlamları doğrultusunda şefaat kelimesinin tek başına veya cümle içerisinde kullanmak mümkün,

    TDK'ya Göre Şefaatçi, Şefaatçilik ve Şefaat Etmek Anlamı Nedir?

    TDK açısından şefaatçi kelimesi, ‘bir suçun bağışlanması veya dileğin yerine getirilmesi noktasında arıcılık yapılması’ olarak ifade edilmektedir.

    Aynı zamanda Türk Dil Kurumu Şefaatçilik kelimesi için, ‘şefaatçi olma durumu ya da olan kişi’ anlamı üzerinden tabir edilmektedir.

    Şefaat etmek kelimesi ise, ‘bir kimsenin suçunun bağışlanması veya arzu ettiğinin yerine gelmesi noktasında aracı olmak’ anlamı üzerinden kullanılabilmektedir. Genel açıdan bakıldığında şefaat ile beraber türemiş tüm kelimeler temel olarak aynı anlam ile ele alınmaktadır.

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